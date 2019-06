Un muerto en aterrizaje brutal de helicóptero en Manhattan  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Una persona murió en el brutal aterrizaje de un helicóptero en el techo de un rascacielos en pleno Manhattan, cerca de Times Square y la Trump Tower, en un lunes lluvioso y de neblina, informaron los bomberos de Nueva York.



"Una persona murió en este accidente de helicóptero, se presume que esa persona es el piloto", dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa en el lugar del accidente.



"No conocemos las causas del accidente" todavía; "hay una investigación completa en marcha" pero "no hay indicaciones de que esto fue un acto de terrorismo", precisó.



"Nadie dentro del edificio fue herido", dijo por su lado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.



La policía precisó en su cuenta Twitter que el helicóptero hizo un "aterrizaje brusco" en medio de la lluvia torrencial y la neblina en el techo del edificio de 54 pisos, donde está ubicada la sede del banco francés BNP Paribas y otras compañías financieras.



Al chocar contra el techo la nave se incendió, generando una gran humareda. El fuego fue extinguido por los bomberos una media hora más tarde.



"Esto podría haber sido un incidente mucho peor", aseguró de Blasio.



El edificio, en el número 787 de la Séptima Avenida, fue evacuado y una gran área -de la calle 42 a la 57- fue cerrada brevemente al tráfico, constató un periodista de la AFP en el lugar.



"Me han informado del accidente de helicóptero en Nueva York. Un trabajo fenomenal de nuestros GRANDES socorristas que están ahora en el lugar", tuiteó el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo edificio está en la calle 57 y la Quinta Avenida.



"Sentimos el impacto"

"Sentimos el impacto. Sentimos cuando golpeó el edificio. Eso fue a la 1:35 pm (18H35 GMT)", dijo a la AFP Nathan Hutton, de 59 años, que trabaja en el banco BNP Paribas, en el piso 29.



"Pensamos que era un terremoto o algo así. Algo pequeño como eso. Luego dos minutos después las alarmas comenzaron a sonar y vino la seguridad: '¡Todos agarren sus bolsos y salgan por la puerta ahora!'", relató.



Hutton dijo que le llevó media hora bajar por las escaleras repletas de gente, y que el episodio le recordó los atentados del 11 de septiembre que derribaron las Torres Gemelas.



"Mira el World Trade Center, cuánta gente quedó atrapada en esas escaleras tratando de salir del edificio", dijo. "Había demasiada gente".



La administración federal de aviación (FAA) informó que el helicóptero accidentado era un Agusta A109E y que el accidente será investigado por la agencia de seguridad en el transporte (NTSB).



Otro trabajador que se encontraba dentro del edificio contó a NY1 que sintió el olor a humo mientras evacuaba el edificio.



"Cuando olí el humo me empecé a preocupar un poquito (...) Las personas se empezaron a poner más nerviosas y agitadas", relató.



En marzo de 2018, un helicóptero Eurocopter AS350 de la empresa Liberty, especializada en vuelos turísticos "a puertas abiertas" para los amantes de la fotografía, cayó en las heladas aguas del East River, entre Manhattan y Queens.



Solo el piloto pudo quitarse el ajustado arnés que lo sujetaba y salir de la nave que se hundía. Los cinco pasajeros -cuatro estadounidense y la turista argentina Carla Vallejos Blanco, de 29 años- murieron, al parecer porque no consiguieron desajustarse los apretados arneses de seguridad.