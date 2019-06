Trump podría renovar su amenaza arancelaria contra México si no impone barrera a migrantes

STERLING, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump dijo el domingo que podría renovar su amenaza arancelaria contra México si el aliado de Estados Unidos no coopera en asuntos fronterizos, mientras los candidatos demócratas a la presidencia dijeron que el acuerdo que se llegó para evitar los aranceles era exagerado.



En una serie de tuits enviados antes de salir rumbo a club de golf en Virginia, el mandatario defendió el acuerdo para no concretar su amenaza de imponer aranceles del 5% a los productos mexicanos importados a partir del lunes, pero advirtió que "si por alguna razón desconocida" tal cooperación falla, "siempre podemos volver a nuestra posición anterior, muy rentable, de Tarifas".



Sin embargo, también dijo que no cree que eso sea necesario.



Trump tuiteó mientras algunos se preguntaban qué tanto del acuerdo anunciado con bastante pompa el viernes era nuevo. El pacto incluyó una promesa de México, por ejemplo, de enviar su Guardia Nacional a la frontera con Guatemala.

México, sin embargo, ya tenía la intención de hacer eso antes de la última amenaza de Trump y había dejado eso en claro ante funcionarios estadounidenses.



Estados Unidos también exaltó que México aceptó ampliar un programa implementado este año según el cual algunos solicitantes de asilo son devueltos a territorio mexicano para que esperen allí mientras sus casos son procesados.

Pero funcionarios estadounidenses ya habían estado trabajando para expandir el plan, a través del cual ya se han devuelto unos 10,000 migrantes a México, sin que dicho país acepte el programa públicamente.



"El presidente ha exagerado completamente lo que dice haber logrado. Estos son acuerdo que México ya había hecho, en algunos casos hace meses", dijo el candidato presidencial demócrata Beto O'Rourke en el programa "This Week", de ABC.

"Quizás aceleraron la planificación, pero en general el presidente no logró nada excepto poner en peligro la relación de comercio más importante que Estados Unidos tiene".



Otro candidato presidencial demócrata, el senador Bernie Sanders, de Vermont, reprendió a Trump por usar los aranceles como amenaza y llevar a cabo "una política de comercio basada en tuits".



"Creo que el mundo está cansado y de lo que yo estoy cansado es de un presidente que constantemente se va la guerra, guerra verbal con nuestros aliados, sea México, o sea Canadá", puntualizó.



Pero el secretario interino de Seguridad Nacional Kevin McAleenan, dijo por "Fox News Sunday" que "todo esto es nuevo", incluyendo el acuerdo para enviar unos 6,000 efectivos de la Guardia Nacional - movilización que México ha descrito como una "aceleración".