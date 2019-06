Trump vuelve a referirse sobre Meghan Markle

LONDRES, INGLATERRA.- Después de la polémica entre Donald Trump y Meghan Markle, este miércoles el presidente de Estados Unidos se reinvindicó.



"Está haciendo un buen trabajo. Espero que le guste su vida, creo que es muy agradable", dijo durante una entrevista con el programa Goog Morning Britain.



La polémica surgió después de que fuera divulgada una entrevista con el tabloide británico The Sun en las redes sociales, en la cual se oye a Trump usar esa palabra en inglés "nasty" (desagradable) al referirse a Markle.



Días después, la duquesa de Sussex lo calificó de "misógino", a lo que Trump contestó que "fue antipática conmigo, y está bien serlo, pero no es bueno que yo sea desagradable con ella y no lo he sido".



Además, Trump dijo que había tenido una plática con el príncipe Harry pero no hablaron sobre Meghan. "No hablamos de eso ... yo iba a hacerlo porque estaba falsamente expuesto".

