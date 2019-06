Agentes fronterizos matan a hombre en aduana California-México

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS.- Agentes fronterizos de Estados Unidos mataron a tiros a un hombre que no acató la voz de alto y disparó en la frontera entre California y México, informaron autoridades.



El suceso ocurrió en un puesto de inspección vehicular cerca de punto de cruce de San Ysidro, informó la policía de San Diego. Añadió que el vehículo del sospechoso fue detenido y que el individuo abrió fuego contra las oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.



El canal KNSD-TV obtuvo el video del tiroteo que estalla mientras varios vehículos están en fila esperando para entrar a Estados Unidos.



En el video se escucha a los agentes gritando “¡Todos agáchense!”. Se escuchan por lo menos 12 disparos.



Los agentes devolvieron el fuego, alcanzando al individuo. Trataron de salvarle la vida pero no pudieron.



Su nombre no ha sido divulgado por ahora, para dar tiempo a informar a sus parientes. Ninguno de los siete oficiales presentes resultó herido.

DE INTERÉS: Juez rechaza impugnación del Congreso por el muro