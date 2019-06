CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Una persona herida fue el resultado de un tiroteo en un centro comercial de California, Estados Unidos.

El hecho ocurrió en Del Amo Fashion Center, en la ciudad de Torrance, al sur de Los Ángeles.

Las autoridades indicaron que los disparos provenían del área de comida, donde una persona terminó herida, misma que fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

Ya buscan al presunto responsable en los alrededores del negocio.





Torrance CA - man running through the Del Amo mall with a long gun. Currently being chased by Torrance police. STAY AWAY FROM THE AR pic.twitter.com/utAO33Lfzd