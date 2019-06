Madre y hermanas de “El Chapo” obtienen visas para EEUU  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La madre del convicto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán afirmó este sábado que la embajada estadounidense en México le otorgó una visa para que ella pueda viajar a Estados Unidos y visitar a su hijo en la cárcel.



Sentada en una silla de ruedas frente a la embajada, Consuelo Loera dijo que las visas para ella y dos de sus hijas fueron aprobadas el sábado.



“Gracias a Dios que me dieron el permiso... la embajada de Estados Unidos”, dijo la mujer con voz débil mientras era rodeada por una multitud de periodistas.



Loera dijo que hace más de cuatro años que no ve a su hijo. Añadió que todavía no ha recibido la visa físicamente y que tampoco ha fijado una fecha para su viaje.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador apoyó su pedido de visa cuando Loera le envió una carta para pedir ayuda.



"El Chapo", quien lideró el cártel de Sinaloa del narcotráfico y que escapó dos veces de cárceles mexicanas antes de ser detenido y extraditado a Nueva York, fue condenado en febrero por liderar una operación de contrabando a escala masiva.



Durante su juicio de tres meses se escucharon relatos de asesinatos espantosos, sobornos, cocaína escondida en latas de chiles jalapeños y armas incrustadas de joyas.



Este mes será condenado y enfrenta una pena posible de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, seleccionada para prevenir que protagonice otra de las fugas que le ganaron fama en México.



Los abogados de Guzmán no negaron sus crímenes y delitos, sino que argumentaron que fue usado como un chivo expiatorio de testigos del gobierno que fueron, agregaron, más malvados que él.