Andrés Manuel López Obrador dice que México no responderá a Trump con desesperación

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el viernes que México no responderá con desesperación a la amenaza de su colega estadounidense Donald Trump de aplicar aranceles coercitivos, sino con la búsqueda de diálogo.



Trump amenazó el jueves con aplicar aranceles de 5% (e incrementarlos gradualmente a 25%) si México no lo convence de que se esfuerza más para contener la inmigración ilegal.



López Obrador dijo que envió a Washington a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para mostrarle a Trump datos que demuestran que México está tomando medidas para frenar la inmigración ilegal.



"Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en política migratoria", dijo el mandatario mexicano el viernes en su conferencia matutina diaria. No prometió más acciones para frenar el arribo de migrantes, centroamericanos en su mayoría, que transitan México camino a la frontera estadounidense.



Este año México aumentó los operativos contra caravanas que viajan cruzando los estados sureños de Chiapas y Oaxaca. Ha deportado a miles de migrantes y frustrado a miles más con esperas interminables para recibir permisos que les permitan transitar legalmente por México.



"Tenemos que ayudar para que no ingresen de manera ilegal a Estados Unidos, pero también lo tenemos que hacer respetando los derechos humanos. Nada de autoritarismo, son seres humanos", agregó Obrador.



Desde que asumió el cargo el 1 de diciembre, López Obrador ha abogado por un enfoque a la inmigración enfocado en elevar los estándares de vida y mejorar las oportunidades, dice él, para que quienes se sientan obligados a emigrar no tengan que hacerlo.



López Obrador dijo el viernes por la mañana que "el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar".



Observó que la mayoría de los migrantes que llegan a Estados Unidos no son mexicanos sino centroamericanos que huyen de Honduras, Guatemala o El Salvador porque no tienen trabajo o seguridad. Dijo que la "crisis" de empleo y violencia en esas naciones son la principal razón de la migración.



Aseguró también que México no violará los derechos humanos.



López Obrador ha cabildeado con el gobierno de Estados Unidos y de otras naciones para que apoyen un plan enfocado en el desarrollo en el sur de México y el triángulo norte de Centroamérica.



Sin embargo, estas soluciones de mediano y largo plazo chocan con los beneficios potenciales de corto plazo cuando Trump corteja a su base de votantes en un ciclo electoral haciendo amenazas incendiarias.



El viernes, Trump reanudó sus quejas en Twitter escribiendo: "México ha sacado ventaja de Estados Unidos durante décadas. Debido a los demócratas, nuestras Leyes de Migración son MALAS. México hace una FORTUNA con EE.UU., lo ha hecho por décadas, ellos pueden solucionar fácilmente este problema. Es tiempo de que ellos hagan finalmente lo que se debe de hacer".



México puede seguir dificultando a los migrantes el tránsito por su territorio rumbo al norte, aunque los traficantes que han navegado por esas rutas durante décadas podrían beneficiarse del endurecimiento de las políticas, pero sellar la frontera sur con Guatemala es casi imposible porque México no cuenta con la infraestructura para patrullar adecuadamente una frontera, que incluye in río que atraviesa la jungla.



López Obrador ha dicho antes que México puede esperar más golpes de parte del gobierno de Trump a medida que se acercan las elecciones en Estados Unidos.



El jueves Trump tuiteó: "El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel de 5% sobre todos los productos que lleguen a nuestro País desde México, hasta que los migrantes ilegales que pasan por México y entran en nuestro País se DETENGAN. Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que el problema de la inmigración ilegal se solucione". Agregó: "Y entonces los aranceles serán eliminados".



López Obrador dijo que desde el jueves en la noche ha recibido mensajes de apoyo de todos los sectores de la sociedad mexicana, en muestra de solidaridad.



Cuando un reportero le preguntó por qué no simplemente se brinca el diálogo y se queja ante un organismo internacional de comercio, López Obrador dijo que esto no era sólo una cuestión legal. "Queremos tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos", agregó.

