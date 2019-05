La Cruz Roja busca mecanismos para evitar la desaparición de migrantes

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Expertos de todo el mundo iniciaron este miércoles una reunión convocada por la Cruz Roja en Guatemala, para buscar soluciones a la desaparición de miles de personas cada año en las rutas migratorias alrededor del mundo.



El francés Kian Abbasian, jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Guatemala, consideró que la desaparición de migrantes a nivel mundial es "grave", y por ello se requieren "mecanismos y normas para mejorar las respuestas a este problema", informó AFP.



El tema es objeto de discusión de unos 60 expertos de todo el mundo en la colonial Antigua Guatemala (suroeste), en la cita que se extenderá hasta el jueves. El objetivo de intercambiar información sobre las rutas migratorias, en vistas a prevenir y establecer un curso de acción ante las desapariciones.



"Vamos a tratar de coordinarnos más y llevar normas y estándares para luego integrarlos en el derecho internacional y de los Estados, para que se conviertan en respuestas a este sufrimiento que tienen los migrantes", detalló Abbasian.



El jefe de la misión de Cruz Roja en Guatemala consideró que la desaparición de migrantes en circunstancias diferentes, como conflicto armado, violencia criminal o desastre natural, "es una de las consecuencias humanitarias más fuertes para los familiares".



"El dolor común de la desaparición es que nunca se apaga hasta que tú sepas si está vivo, está muerto o qué pasó" con la persona, dijo Abbasian.



"Es difícil cuantificarlo, pero la experiencia de todos estos actores (los familiares) tiene una magnitud importante, y el sufrimiento es el punto de partida de cualquier acción que queramos realizar", agregó.



Aunque destacó la relevancia de la prevención, también acentuó la importancia de "permitir que los familiares se reencuentren vivos o por lo menos enterrarlos dignamente" a los que estaban desaparecidos.



Abbasian aboga por un abordaje "integral" del fenómeno y del problema. Los conflictos armados, la violencia y la pobreza son los principales factores que motivan a la migración, puntualizó.

Peligros camino a Estados Unidos

Centroamérica, en especial El Salvador, Guatemala y Honduras, fue origen desde octubre de una ola de caravanas migratorias con miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos, y escapar de la violencia y pobreza en sus países.



El tránsito de migrantes por Centroamérica y México provocó una dura reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, quien mandó a militarizar la frontera con México para contener su entrada y ordenó recortar la asistencia a los países del istmo.



Abbasian enfatizó en los peligros que afrontan los migrantes centroamericanos al emprender la travesía a pie por la región, aunque a su entender arriesgan más la vida en México.



"La desaparición de migrantes ocurre desde el tránsito a partir de Centroamérica, pero van aumentando los riesgos a lo largo de la ruta porque México es más grande en territorio y los peligros de otros grupos de violencia", señaló.



En Guatemala se inició un proceso de identificación de cadáveres no identificados que se encontraban en la morgue y que se sospecha son de migrantes centroamericanos. Pero solo 10 cuerpos fueron identificados, lamentó.



De acuerdo con la cancillería guatemalteca hay unas 800 personas desaparecidas, aunque el jefe de misión del CICR en Guatemala cree que el número podría ser mayor "porque los familiares no siempre han reportado o no saben lo que tienen que hacer".



Para contrarrestar las desapariciones de centroamericanos, Abbasian comentó que están promoviendo mensajes de autocuidado, que incluyen la comunicación con familiares, dónde albergarse y cómo cuidar la salud.



Además, recomendó instalar a lo largo de las rutas migratorias estructuras capaces de atender las necesidades básicas y permitir que los migrantes sigan su camino.