Dos muertos y dos heridos deja tiroteo en el zócalo de Cuernavaca

CUERNAVACA, MÉXICO.-Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego en la plaza central de la capital del estado mexicano de Morelos (centro) perpetrado por un joven que ya fue detenido, informaron autoridades y la prensa.



Dos dirigentes sindicales, Jesús García -padre de un joven asesinado en abril de 2018- y Roberto Castrejón, se encontraban fuera del Palacio de Gobierno de Cuernavaca cuando un joven abrió fuego contra ellos, según un corresponsal de la AFP que se hallaba en el lugar.



García murió al llegar al hospital, mientras que Castrejón, que había sido internado, falleció horas más tarde, según confirmó su padre, Roberto Castrejón Campos, en un video difundido por redes sociales.



En ese mensaje, responsabilizó por el ataque a una organización sindical antagónica. "Esto no es más que obra de ellos; no es la delincuencia organizada", aseguró Castrejón Campos.



El ataque a los dos hombres, que también se desempeñaban como empresarios, ocurre en medio de una disputa entre los sindicatos que agrupan a los comerciantes por espacios para desarrollar la venta ambulatoria en la plaza central de Cuernavaca.



Uno de los heridos es el camarógrafo René Pérez, del medio local La Crónica de Morelos, quien se encontraba en las inmediaciones de la sede del gobierno regional, y fue lesionado en un glúteo por una esquirla.



En el área se escucharon al menos cinco disparos, constató la AFP.



Un video difundido en medios muestra el momento en que el atacante, tras comenzar a disparar, comienza a correr al ser perseguido por la policía, que finalmente logra capturarlo.



Después del incidente, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el ingreso a la ciudad de la flamante Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad militarizado creado por iniciativa del mandatario y aprobado por el Congreso en febrero.



"Hacemos un llamado urgente y con mucha humildad al gobierno federal para contar con el apoyo de la Guardia Nacional", dijo Villalobos.



La violencia en México alcanzó un nuevo récord de 8,943 asesinatos durante el primer trimestre del año, el primero de López Obrador, quien asumió en diciembre. La cifra resultó casi 10% superior frente al mismo lapso de 2018, según registros oficiales.



Unas 250.000 personas han sido asesinadas en México desde que a finales de 2006 el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar para combatir el crimen vinculado al narcotráfico, según datos oficiales que no aclaran cuántas de las víctimas están relacionadas con la estrategia de seguridad.