Exfuncionario peruano Miguel Atala confiesa que era testaferro del expresidente Alan García

LIMA, PERÚ.-Un exfuncionario de alto rango peruano confesó que sirvió de testaferro del fallecido expresidente Alan García, recibiendo dinero de la constructora brasileña Odebrecht, que luego traspasó en forma fraccionada al exmandatario, reveló este martes un fiscal.



El fiscal José Domingo Pérez informó en una audiencia judicial que Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de la estatal PetroPerú, "confesó haber recibido dinero de Odebrecht para entregarle al expresidente García", quien se suicidó hace 13 días.



"El señor Miguel Atala Herrera está colaborando con la fiscalía, también el inculpado José Nava Mendiola", hijo del exsecretario de la Presidencia en el segundo mandato de García (2006-2011), indicó el fiscal Pérez, miembro del equipo que investiga el escándalo de Odebrecht en Perú.



"Es una información extremadamente grave, que nos desconcierta a todos y que necesita una amplísima y pormenorizada explicación de parte del señor Atala", reaccionó Luis Gonzales Posada, excanciller del primer gobierno de García (1985-1990).



La fiscalía retiró los pedidos de prisión preventiva por tres años para Atala y su hijo Samir Atala Nemi por su colaboración, así como el que recaía sobre Nava Mendiola.



El padre de este último, Luis Nava Guibert, permanece en calidad de detenido en una clínica limeña por problemas cardíacos y sigue negando haber recibido dinero de Odebrecht.



"Con estas declaraciones se va a confirmar (quién fue) el destinatario de las coimas", dijo a la AFP el analista Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi.



"Resultaba difícil creer que tanto Atala como Nava, no siendo parte de las licitaciones, recibían dinero de Odebrecht, si no por su cercanía a García. Ahora muchos van a hablar", añadió.

Además: Revelan video del expresidente peruano Alan García con arma en mano



"Las rutas del dinero"

La semana pasada, el exjefe de Odebrecht en Perú, el brasileño Jorge Barata, testificó en Brasil ante fiscales peruanos, a quienes entregó "las rutas del dinero" que la constructora repartió en Perú entre figuras de poder, desde presidentes hasta alcaldes, para poder así hacerse con contratos de obras de infraestructura pública.



Su testimonio, fruto de un acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la fiscalía peruana, compromete a cuatro expresidentes peruanos, entre ellos Alan García, quien se suicidó de un disparo en la cabeza cuando iba a ser arrestado por este caso, el 17 de abril.



El fiscal Pérez solicitó que el tribunal sólo le imponga a Atala arresto domiciliario por 36 meses, en vez de prisión preventiva, y pidió protección policial para él y su familia.



Atala "teme por su familia y por su vida, pues asegura que ha recibido amenazas", dijo el fiscal.



Luego de la exposición del fiscal, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena ordenó liberar al hijo de Atala y retirar el pedido de captura para el hijo del exsecretario Nava, quien está en Miami, Estados Unidos.



El exfuncionario de PetroPerú confesó que la su cuenta en la Banca Privada d'Andorra servía para recibir el dinero para Alan García, según el portal de investigación IDL-Reporteros, que filtra informes judiciales.



Según Atala, le entregó dinero a García desde 2010 a 2018. "La primera vez en un monto aproximado de 20,000 a 30,000 dólares, y así de forma progresiva iba llevándole dinero al expresidente", dijo.



"Cada vez que (García) necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares. Le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares, como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, a la Universidad San Martín de Porres", narró Atala.

Vea: Cronología: La vida de Alan García expresidente de Perú



Toledo, Humala y Kuczynski

El exfuncionario sostuvo que le entregaba dinero de sus "negocios personales, los cuales eran compensados con los activos que me habían depositado previamente en la cuenta (...) en la Banca Privada d'Andorra".



García siempre negó haber recibido sobornos de Odebrecht. En una carta difundida tras su muerte, aseguró que "no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material".



Los testimonios de Barata salpican también a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), a quien afirma haberle pagado 31 millones de dólares en sobornos; a Ollanta Humala (2011-2016), y a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), bajo prisión domiciliaria.