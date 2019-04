Demanda pide a ICE dejar de detener inmigrantes en cortes

BOSTON, ESTADOS UNIDOS.-Fiscales y abogados unieron fuerzas en Massachusetts para demandar a las autoridades federales y exigirles que dejen de detener a inmigrantes en los predios de los tribunales de justicia.



La demanda presentada el lunes contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) sostiene que los fiscales no pueden trabajar en algunos casos porque los procesados o los testigos tienen miedo de venir a la corte.



La fiscal general del condado Suffolk Rachael Rollins denunció que “casos graves contra individuos acusados de crímenes violentos han quedado totalmente frenados” debido a los arrestos por parte de agentes del ICE.



La demanda surge después de que un juez y un ex funcionario judicial fueron acusados de obstrucción de justicia, supuestamente porque ayudaron a un hombre a escaparse del tribunal cuando era buscado por las autoridades migratorias.



Se enviaron mensajes al ICE pidiéndole su comentario pero por ahora no hay respuesta.

Le puede interesar: Migrantes africanos viven su propio drama en el sur de México