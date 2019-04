EEUU: Exvicepresidente Joe Biden lanza campaña presidencial para 2020

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden entró formalmente el jueves a la contienda para las elecciones presidenciales de 2020, declarando que el "alma de esta nación" estará en juego si el presidente Donald Trump lograra reelegirse.



En un video publicado el jueves en Twitter, Biden destacó el letal enfrentamiento de 2017 entre supremacistas blancos y opositores en Charlottesville, Virginia. Además, menciona los comentarios de Trump de que había "personas muy finas" en ambos lados del enfrentamiento, que dejó una mujer muerta.



"Estamos en una batalla por el alma de esta nación", dijo Biden. "Si le damos a Donald Trump ocho años en la Casa Blanca, él alterará fundamentalmente y para siempre el carácter de esta nación, lo que somos. No puedo quedarme de pie viendo a que eso suceda".



Biden, de 76 años, se convierte así en uno de los punteros de cara a las primarias demócratas junto con el senador por Vermont Bernie Sanders, quien ya encabeza varias encuestas y ha recaudado donaciones generosas. Entre los demócratas, Biden no tiene comparación en experiencia legislativa e internacional y es uno de los nombres más reconocidos en la política estadounidense. Rápidamente atrajo apoyos tras anunciar su candidatura el jueves.



Aun así, Biden deberá competir en un campo ocupado ahora por al menos 20 demócratas y que ha sido elogiado por su diversidad racial y de género, pero _como un hombre blanco de edad avanzada e ideas centristas que lleva medio siglo en Washington_ no está claro si podrá lograr el respaldo de un Partido Demócrata cada vez más progresista.



Biden también tiene todavía que aclarar sus posiciones en temas que definirán la primaria demócrata en 2020, por ejemplo "Medicare for All", el programa de salud universal planteado por Sanders que han adoptado virtualmente todos los demócratas.



El originario de Scranton, Pennsylvania, apuesta a que su atractivo entre la clase trabajadora y sus vínculos con la presidencia de Obama le ayudarán a convencer a los escépticos.



Esta podría ser la última oportunidad del político de 76 años para intentar alcanzar un puesto que busca desde hace más de una generación. En sus dos campañas anteriores no tuvo éxito.



El ex vicepresidente enfrenta preguntas innumerables sobre su pasado, incluso recientes acusaciones de que manoseó a mujeres. Biden se ha comprometido a ser "mucho más considerado" con el respeto del espacio personal.