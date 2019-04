Joven reclama premio de lotería de 768 millones en Estados Unidos

WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS.- Un joven de 24 años de Wisconsin reclamó el martes un premio de 768 millones de dólares de la lotería Powerball, el tercer premio de lotería más gordo del país, y dijo que "más que nada sintió que tenía suerte" el día que compró su boleto y que ha estado preocupado de que la gente quiera robarle el boleto.



Manuel Franco, de West Allis, dijo que compró 10 dólares en boletos para la lotería del 27 de marzo.



"Me volví loco", dijo Franco sobre el momento en que revisó el boleto ganador. "Miré los otros tres números, todos eran iguales. Mi corazón se aceleró, comenzó a bombear sangre, sentí que me acaloraba. Comencé a gritar".



Franco se negó a dar mucha información personal durante la conferencia de prensa convocada por funcionarios de la Lotería de Wisconsin, sonriendo muchas veces pero evadiendo preguntas. Pero el ganador dijo que renunció dos días después de ganar el premio mayor, diciendo que simplemente no pudo seguir trabajando.



El premio es de 768 millones si el ganador escoge recibir anualidades durante 29 años. El ganador también puede escoger 477 millones en efectivo, opción que escogió Franco. El estado se quedará con 36.4 millones en impuestos y el gobierno federal retendrá 114.6 millones en impuestos, dejando a Franco con 326 millones.



Franco dijo que antes de ganar la lotería su meta financiera era tener 1.000 dólares en su cuenta bancaria. Dijo que espera poder hacer algunas donaciones y que estaba preparado para cuando la gente le pidiera dinero.



"Estoy listo y sé decir 'no'", dijo Franco. "Me iré a algún lugar y, honestamente, voy a tomar mi tiempo, reflexionar, hablar con mi familia y asegurarme de gastarlo correctamente".



De acuerdo con la ley de Wisconsin, los ganadores de lotería no pueden mantenerse anónimos.