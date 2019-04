Mueren 30 personas en un alud en el suroeste de Colombia

BOGOTÁ, COLOMBIA. -Al menos 30 personas murieron, entre ellas cinco menores de edad, a raíz de un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias registradas en el suroeste de Colombia que también sepultaron ocho viviendas.



El director de la Unidad Nacional de Riesgo y Desastre, Eduardo González, informó el martes que el alud se produjo la madrugada del domingo en la población Las Rosas, del departamento del Cauca.



“Ese día fallecieron 17 personas y 24 horas más tarde encontramos sin vida a 13 más, quienes estaban desaparecidas. Cinco más resultaron heridas”, señaló González en una entrevista con The Associated Press. Las operaciones de búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes y víctimas continúan.



El general en retiro y subdirector de operaciones de la Defensa Civil Colombiana, Luis Vargas, dijo que más de 150 hombres de la Cruz Roja, el ejército, la policía y la Defensa Civil participan en la búsqueda entre los escombros, con palas y picas y apoyo de caninos.



Eber Torres, uno de los sobrevivientes del alud y que sólo sufrió heridas leves en el rostro y las piernas, narró a periodistas que en el alud perdió a varios de sus familiares. “Me salvé de milagro, no era mi día para morir”. No dio detalles de cómo salió ileso.



El propio presidente Iván Duque se apersonó en la zona del alud y posteriormente se desplazó a otra región afectada por las lluvias para anunciar ayuda económica, alimentos y la reconstrucción de varios acueductos.



La Unidad Nacional de Riesgo indicó que desde el 1 de abril, cuando se inició en Colombia la primera fase invernal de lluvias que culminará a fines de mayo o principios de junio, han fallecido 47 personas, incluyendo los del Cauca; 22 resultaron heridas, 9,550 familias han sido afectadas y unas 40 viviendas quedaron destruidas.



Debido a las lluvias más de 15 ríos en diferentes regiones del país se desbordaron e inundaron miles de hectáreas de cultivos y varias poblaciones. Las fuertes lluvias han afectados 21 de los 32 departamentos que conforman el país, agregó González.



A su vez, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Yolanda González, dijo a AP que desafortunadamente las fuertes lluvias continuarán esta semana, así como los desbordamientos de ríos, principalmente en las zonas de Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, el Amazonas, los Llanos orientales y una parte del Pacífico colombiano.



Le puede interesar: México informará a EEUU sobre pérdidas económicas por retrasos en frontera