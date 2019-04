Sismo hace temblar edificios de Filipina; hay cinco personas muertas

PORAC, FILIPINA.- Varios videos publicados en las redes sociales muestran los momentos de terror que vivieron los habitantes de Filipinas luego de que un sismo sacudiera este lunes gran parte del país.

El movimiento telúrico mató a cinco personas y dejó a otras varias atrapadas en un edificio destruidos, informaron autoridades este día. En uno de los videos se ve las enormes estructuras moviéndose bruscamente.

En el interior de los mismos, varias personas viven momentos de histeria al sentir el fuerte movimiento que duró segundos, pero que dejó severos daños en la infraestructura.



Tras el incidente natural, el alcalde del poblado de Porac, Condralito dela Cruz, dijo que las cuadrillas de rescate extrajeron a dos sobrevivientes de las ruinas de la estructura, desde cuyo interior se escuchaban los gritos de la gente atrapada.

Entre los muertos sacados de los escombros había un niño. A uno de los sobrevivientes se le tuvo que amputar la pierna para poder zafarlo, dijo el concejal local Maynard Lapid.



Añadió que en cierto momento se podía escuchar a ocho personas atrapadas adentro, pidiendo auxilio. “A una de esas personas se le veía antes haciendo señas desde una ventana, pidiendo ayuda, pero ya no se ve”, dijo Lapid a la AP por teléfono.



Por lo menos 31 personas están desaparecidas tras el derrumbe del mercado que estaba en la planta baja del edificio, en base a un cálculo preliminar hecho por los empleados, aunque podrían haber estado en otro lugar cuando ocurrió el temblor, dijo Lapid.



El edificio de cuatro niveles se derrumbó cuando el sismo de magnitud 6,1 afectó Pampanga y a otras provincias, además de la capital, Manila, en la isla de Luzón.



El movimiento tuvo epicentro a 12 kilómetros (8 millas) de profundidad cerca de Castillejos, provincia Zambales, en el noroeste del país, dijo Renato Solidum, director del Instituto Filipino de Sismología y Vulcanología.



"La gente me dijo que la tierra se movía como si fueran olas de mar”, comentó Lapid.



Lilia Pineda, gobernadora de la provincia de Pampanga, al norte de Manila, dijo a la emisora DZMM haber escuchado reportes de que por lo menos ocho personas murieron en su provincia, una región agrícola de arrozales, pero no tenía los detalles. En muchas áreas no funcionaban los teléfonos celulares.



El sismo además causó daños en un terminal de aeropuerto en el lugar donde estaba antes la base militar estadounidense Clark, en una iglesia en la provincia Pampanga y en varias carreteras y puentes, dijo Pineda y otros funcionarios.



El aeropuerto fue clausurado temporalmente debido a los daños en los quioscos de boletos, en el techo en partes del terminal de salidas, dijo Jaime Melo, un funcionario del lugar, añadiendo que siete personas resultaron levemente heridas y que más de 100 vuelos fueron cancelados.



En Manila, miles de oficinistas salieron corriendo de los edificios, muchos con cascos, y otras personas salieron corriendo de sus casas. Se sintieron varias réplicas.



Las Filipinas, uno de los países del mundo más propensos a los desastres naturales, sufre frecuentes sismos y erupciones volcánicas debido a que está ubicada cerca del llamado “Anillo de Fuego” en el Océano Pacífico, un arco de gran actividad sísmica y volcánica. En 1990, un sismo de magnitud 7,7 mató a casi 2.000 personas en el norte de las Filipinas.

