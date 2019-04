Revelan video del expresidente de Perú Alan García con el arma en la mano antes de dispararse

LIMA, PERÚ.- En las últimas horas se ha revelado un video del expresidente de Perú, Alan García, con un arma en la mano minutos antes de dispararse en la cabeza.



El video fue publicado por varios medios peruanos y se observa al exmandatario subiendo las escaleras de su casa mientras dialoga con el fiscal Casteo Aza, quien le pide descienda para notificarle la resolución judicial.



El fiscal iba acompañado por miembros de la policía nacional para ejecutar una orden de detención preliminar.



En ese momento se mira a García dialogar con el representante del ente acusador, posteriormente mueve sus manos y se observa que sostiene un arma que oculta en su costado derecho.

Momento en el que el fiscal toca la puerta del despacho del expresidente antes de que se pegara un tiro en la cabeza.







El exmandatario continúa caminado hasta su despacho donde, según la policía, se encierra y escribe una carta que rechaza las acusaciones de corrupción, previo a dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido por presunto lavado de activos y colusión en un caso vinculado al escándalo de la brasileña Odebrecht en Perú.



"He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos", escribió el exmandatario en el mensaje dirigido a sus seis hijos, que leyó el en medio de sollozos su hija Luciana durante las exequias.



"No hubo ni habrá cuenta ni soborno, ni riquezas, la historia tiene más valor que cualquier riqueza material", señaló el expresidente en el documento.



García, de 69 años, quien estuvo obsesionado durante su prolífica y controvertida carrera política de cuatro décadas por el lugar que ocuparía en la historia, escribió no estar dispuesto a soportar humillaciones.



García, socialdemócrata, gobernó Perú en dos ocasiones: 1985-1990 y 2006-2011.