Melany dedica conmovedor mensaje a su padre Julio Melgar

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Melany, hija del pastor y cantante guatemalteco Julio Melgar, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje que acompañó con una fotografía de su fallecido padre.



"Hoy termina éste conteo para iniciar uno nuevo, mi gran amor aquí en la tierra recibió el mejor milagro que alguien podría recibir, esta viendo cara a cara a aquel de quien aprendió todo lo que me enseñó", así inicia el escrito en la publicación realizada el sábado 20 de abril de 2019.



Agregó: "18 meses clamando y creyendo por un milagro y hoy puedo decir que lo recibimos, porque ver la promesa cumplida va más allá de lo terrenal. Mi papi siempre me enseñó a amar, honrar, servir y creerle a Dios aún sin importar las circunstancias, me quedo con un legado impresionante".



Vea: El último y conmovedor testimonio de Julio Melgar



Melany Melgar recuerda a su progenitor con dulces palabras, pero sobre todo, con muchísimo amor.



"Amo ver el cuidado que Dios tuvo con mi papi en todo tiempo, estoy segura que ahora está disfrutando más que nunca y aunque ya lo extraño demasiado voy a disfrutar esta etapa tal y como el me lo enseñó".



Finalizó diciendo que "hoy termina éste conteo para iniciar uno nuevo, mi gran amor aquí en la tierra recibió el mejor milagro que alguien podría recibir, está viendo cara a cara a aquel de quien aprendió todo lo que me enseñó. Estoy agradecida con Dios por todo lo que nos permitió vivir juntos, siempre diré que yo veía a Dios a través de su vida, cuando me consentía, me corregía, enseñaba y cuidaba, no me queda más que decir ¡GRACIAS! tuve y siempre tendré a el mejor papá que puede existir".