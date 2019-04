Joe Biden anunciará su candidatura a primarias demócratas de EEUU la próxima semana

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden anunciará la próxima semana su candidatura para las primarias demócratas en Estados Unidos, con lo que se convertirá probablemente en uno de los favoritos para enfrentar al presidente Donald Trump en las elecciones de 2020, informó la prensa este viernes.



El veterano político, que se presentó dos veces a las primarias en el pasado y fue vicepresidente de Barack Obama, oficializará su candidatura con la difusión de un vídeo el miércoles, según el medio The Atlantic.



El canal de noticias NBC News indicó, por su parte, que su equipo seguía estudiando el momento exacto de su anuncio la próxima semana.



Muchos analistas consideran a Biden, de 76 años, como el demócrata realista y capaz de conectar con los votantes de la clase trabajadora que abandonaron a Hillary Clinton y eligieron a Trump en 2016.



El jueves por la noche, el demócrata se unió a empleados de supermercados en huelga en el estado de Massachusetts (noreste), donde, bajo la lluvia, dio un discurso con aires de mitin de campaña.



"Los banqueros de Wall Street y los directores ejecutivos no construyeron Estados Unidos. Vosotros habéis construido Estados Unidos (...) La gente común de la clase media construyó" este país, declaró.



"Lánzate, Joe", escribieron algunos manifestantes en sus pancartas.



Antes incluso de presentarse oficialmente, Biden domina los sondeos entre los casi 20 candidatos a la investidura demócrata, con un 30% de intención de votos, según la media establecida por el portal RealClearPolitics, frente al 22,5% que obtendría el senador independiente Bernie Sanders, muy por delante de los demás candidatos.



Pero su edad -de ser elegido sería el presidente más viejo de Estados Unidos a su llegada a la Casa Blanca- y su tendencia a ser muy táctil con los demás amenazan su candidatura.



Varias mujeres lo acusaron hace poco de haberlas incomodado con sus famosas muestras de afecto: besos en la cabeza, manos en los hombros, etc. Tras la polémica el exsenador prometió mostrarse "más atento", aunque no pidió perdón.



Biden, un político moderado, conserva sin embargo una gran popularidad, sobre todo en los dos grupos de electores que podrían ser claves en las elecciones de noviembre de 2020: los obreros blancos, que votaron en parte por Trump en 2016, y los negros.



El vídeo de anuncio de su candidatura mostrará imágenes de su ciudad natal, Scranton, en Pensilvania, un estado del cinturón industrial del país que en 2016 se inclinó a favor de Donald Trump tras muchos años de victorias demócratas.



En la carrera demócrata, Biden competirá con muchos miembros del ala más izquierdista del partido que defienden políticas como un sistema de atención sanitaria universal.