Estados Unidos anuncia restricciones a viajes y remesas a Cuba y presiona a Nicaragua y Venezuela

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La administración del presidente Donald Trump intensificó el miércoles la presión sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela.



El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció un nuevo límite en la cantidad de dinero que las familias en Estados Unidos pueden enviar a sus familiares en Cuba.



También anunció sanciones económicas adicionales que afectan a la isla, además de describir nuevas medidas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente nicaragüense Daniel Ortega.



Bolton dijo que estos tres países son “secuaces del socialismo”.



El funcionario hizo el anuncio durante un discurso en Florida por el 58 aniversario de la invasión en 1961 de la Bahía de Cochinos, un intento de derrocar al gobierno de La Habana.



14:05



El asesor de seguridad nacional John Bolton dijo que el nuevo límite es de 1,000 dólares por persona, por trimestre. La administración de Obama había levantado todos los límites a tales remesas.



Cuba tiene un extenso sistema de seguridad social que brinda atención médica y educación gratuitas, pero su economía está en dificultades. La economía cubana depende en gran medida del turismo, los pagos de los médicos cubanos y otros especialistas que trabajan en otros países y las remesas de los cubanos que viven en el extranjero.



Según el Departamento de Estado, las remesas a Cuba provenientes de Estados Unidos ascendieron a 3,000 millones de dólares en 2016.



Bolton también dijo que se restringirán algunos viajes a la isla que no están relacionados con visitas familiares.



10:55



La Unión Europea y Canadá sumaron fuerzas para proteger a sus compañías poco después de que Estados Unidos abrió las puertas a demandas contra compañías extranjeras que operan en propiedades en Cuba confiscadas a ciudadanos estadounidenses.



La comisaria de Relaciones Exteriores de la UE Federica Mogherini y la canciller canadiense Chrystia Freeland dicen que la decisión estadounidense “de abandonar su establecido compromiso” para evitar esas demandas "es lamentable".



Mogherini y Freeland dicen en una declaración conjunta emitida el miércoles que están “determinados trabajar juntos para proteger los intereses” de sus compañías.



Advierte que las leyes de la UE y Canadá permiten contrademandas contra cualquier demanda estadounidense “por lo que la decisión de Estados Unidos de permitir demandas contra compañías extranjeras solamente llevará a una espiral innecesaria de demandas legales”.



9:30



El gobierno del presidente Donald Trump abrió la puerta el miércoles a demandas contra empresas extranjeras que hagan negocios en propiedades que el gobierno cubano confiscó a los estadounidenses después de la revolución cubana de 1959.



El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que no renovará una prohibición a las litigaciones, que ha estado vigente desde hace dos décadas. La decisión es un golpe a los esfuerzos de La Habana para atraer inversión extranjera a la isla de gobierno comunista.



El presidente Trump está intensificando la presión para aislar al asediado presidente venezolano Nicolás Maduro, quien mantiene el poder con la ayuda de otros países, entre ellos Cuba, China y Rusia.



El anuncio de Pompeo da a los estadounidenses el derecho de demandar a las compañías que operan en hoteles, negocios tabaqueros, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Fidel Castro tomara el poder. Permite que los cubanos que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses años después de que se les quitaron sus propiedades puedan presentar demandas.



9:15



La portavoz del gobierno de España informó el miércoles que las autoridades ofrecerán apoyo a cualquier empresa española afectada por posibles demandas de Estados Unidos contra empresas extranjeras en Cuba.



Isabel Celaá no se explayó sobre la forma que podría adoptar el apoyo del gobierno español.



Celaá dijo a los periodistas, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, que Madrid entiende que la Unión Europea también tiene la intención de apoyar a las empresas europeas con intereses comerciales legítimos fuera del bloque.



Se espera que el gobierno de Estados Unidos anuncie el miércoles más tarde que permitirá demandas contra firmas extranjeras que hacen negocios en propiedades confiscadas a los estadounidenses después de la revolución de 1959 en Cuba.



8:20



La Unión Europea advierte que está preparada para proteger los intereses de las firmas europeas o personas que hagan negocios en Cuba que podrían verse afectadas por las demandas estadounidenses presentadas contra las compañías extranjeras ahí.



Se espera que el gobierno del presidente Donald Trump anuncie el miércoles que permitirá las demandas contra las firmas extranjeras que hacen sus negocios en propiedades confiscadas a los estadounidenses por el gobierno cubano tras la revolución de 1959 de Cuba.



El vocero de la Comisión Europea, Alexander Winterstein, dijo que la UE “está preparada para proteger los intereses europeos, incluyendo las inversiones europeas y las actividades económicas de los individuos y entidades europeos en sus relaciones con Cuba”.



Winterstein enfatizó la “firme oposición (de la UE) a la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales, que considera contrario a la ley internacional”.



Se ha negado a decir qué medidas son consideradas.



7:40



El gobierno español pedirá a la Unión Europea que se oponga a la iniciativa estadounidense de permitir demandas contra empresas extranjeras que operen en propiedades expropiadas a estadounidenses en Cuba después de la revolución.



La medida rompería con dos décadas de política estadounidense en la isla.



España, que tiene grandes inversiones en hoteles y otros sectores relacionados con el turismo en Cuba, pedirá a la Unión Europea que lleve la decisión estadounidense ante la Organización Mundial del Comercio, según dijo una fuente destacada del gobierno a The Associated Press.



La fuente solicitó anonimato porque no estaba autorizada a comentar el asunto de forma pública. Añadió que España está comprometida con defender sus intereses en la isla.



Empresas canadienses, francesas y británicas, entre otras, operan en propiedades nacionalizadas después de que Fidel Castro asumiera el poder de la isla en 1959.