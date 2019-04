Gobierno señala "vulnerabilidades" en la estructura de Notre Dame pero la estructura "resiste"

FRANCIA, PARÍS.- La estructura de Notre Dame "resiste" tras el incendio que devastó la catedral parisina, pero se han detectado "vulnerabilidades" en el edificio, en particular en la bóveda, declaró el secretario de Estado de Interior francés, Laurent Nuñez.



"El incendió está sofocado, ahora la preocupación principal (...) es asegurarse de que el edificio no tiene fisuras" declaró el responsable gubernamental ante la prensa.



"Globalmente, la estructura resiste" pero "han sido identificadas algunas vulnerabilidades, en particular en la bóveda y en un piñón del transepto norte que debe ser reforzado", y que provocó la evacuación de cinco edificios vecinos al monumento, explicó.



El transepto es la nave menor que corta perpendicularmente la nave principal de la catedral, y el piñon es la fachada triangular que lo corona, justo debajo del tejado.



La catedral escapó a la catástrofe por un margen de "un cuarto de hora, o quizás media hora" aseguró el secretario de Estado, que elogió la "valentía" de los bomberos.



"Los trabajos para garantizar la seguridad en el interior de Notre Dame de París durarán unas 48 horas más, lo que permitirá (...) a los bomberos entrar con el personal del ministerio de Cultura para rescatar las obras, que en gran parte no resultaron dañadas", declaró Nuñez.