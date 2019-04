Tribunal peruano confirma detención preliminar para expresidente Pedro Pablo Kuczynski

Pedro Pablo Kuczynski, un exitoso exbanquero de Wall Street, es investigado por pagos de Odebrecht por asesorías a dos empresas ligadas a él: First Capital y Westfield Capital. Foto: AFP

LIMA, PERÚ.- Un tribunal peruano rechazó el lunes el pedido de liberar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y ordenó que cumpla los diez días de detención preliminar, en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos en el escándalo de corrupción de Odebrecht.



"Confirmar la medida de detención preliminar contra el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski", decidió el magistrado Juan Guillermo Piscoya, presidente de la primera sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia.



"Existen indicios suficientes de presunta comisión de lavado de activos del ciudadano Kuczynski y de obstaculización a las investigaciones", agregó el magistrado en su exposición de más de una hora.



El tribunal revocó la medida de detención preliminar para la exsecretaria Gloria Kisic, y el exchofer José Luis Bernaola, ambos detenidos junto a Kuczynski por 10 días. "Se emitirá una orden para que salgan libres", dijo el juez Piscoya.



Fiscal pide prisión preventiva

La fiscalía especial del caso Odebrecht anunció de su lado que pedirá prisión preventiva -que puede ser hasta por 36 meses- para Kuczynski en la audiencia de apelación a la detención, que será este martes en un tribunal del Palacio de Justicia.



"Se ha dado por superada la etapa de investigación preliminar. Lo que corresponde es poner a disposición a los investigados y al juez de investigación preparatoria para que señale fecha de audiencia (de prisión preventiva)", dijo el fiscal Hernán Mendoza.



"Es una celada (emboscada) y una arbitrariedad", replicó el abogado César Nakazaki, defensor del exmandatario (2016-2018).



La audiencia, transmitida por televisión, se desarrolló en presencia de Kuczynski, representantes de la fiscalía y abogados.



"Han destruido mi reputación, de un hombre que ha trabajado 60 años", dijo Kuczynski, de 80 años, quien descartó fugarse del país. "Estoy en este momento sin fondos porque mis cuentas están cerradas (embargadas) desde hace ya muchos meses", se lamentó.



La solicitud de prisión preventiva incluye también a Kisic y Bernaola, pues la fiscalía sospecha que realizaron transacciones encubiertas a nombre de Kuczynski.



El ministerio público acusa a los tres por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.



El expresidente fue detenido el miércoles por la policía, luego de que un tribunal especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios aceptara un pedido de detención de 10 días por riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.



La fiscalía pidió entonces la detención de Kuczynski y de sus dos exempleados porque tuvo acceso a nuevos documentos que probarían que habría favorecido a Odebrecht al adjudicarle obras públicas durante su gestión como ministro de Economía del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).



Kuczynski y Odebrecht

Kuczynski, un exitoso exbanquero de Wall Street, es investigado por pagos de Odebrecht por asesorías a dos empresas ligadas a él: First Capital y Westfield Capital.



Odebrecht reveló a fines de 2017 que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a First Capital y a Westfield Capital cuando el expresidente era ministro de economía de Toledo. El acusado negaba hasta ese momento todo vínculo con la brasileña.



La acusación asegura que Kuczynski favoreció a Odebrecht a través de un tramado legal en la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil y el proyecto de irrigación hidroenergética Olmos, en el norte de Perú.



Además, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, dijo a fiscales peruanos en Brasil que la empresa aportó 300.000 dólares a la campaña presidencial de Kuczynski de 2016, un aportante que no figura en los registros.



Esta revelación provocó un proceso de destitución en el Congreso, que culminó con la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018.



Cuatro expresidentes en la mira

Además de Kuczynski, otros tres expresidentes encaran investigaciones judiciales que pueden llevarlos a prisión por el megaescándalo Odebrecht. Ellos son: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).



García, Humala y Kuczynski tienen prohibición de salida del país, mientras que Toledo escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición.



La brasileña Odebrecht admitió ante la justicia estadounidense que pagó 29 millones de dólares en sobornos durante tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.



En diciembre pasado, la constructora firmó un acuerdo de cooperación por el cual accedió a pagar una multa al Estado peruano y entregar testimonios que pueden comprometer todavía más a los cuatro expresidentes y a otros políticos y funcionarios.



Humala y su esposa estuvieron nueve meses en prisión preventiva por este caso.