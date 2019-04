La Casa Blanca niega incitar a la violencia contra una congresista musulmana

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La vocera de Donald Trump, Sarah Sanders, defendió al presidente el domingo de las acusaciones de incitar a la violencia contra una congresista musulmana tras tuitear un video con imágenes de ella y de los ataques del 11 de septiembre de 2001.



La decisión de la Casa Blanca de doblar la apuesta en relación a Ilhan Omar se produjo cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la demócrata más poderosa del país, dijo que había hablado con las autoridades sobre la seguridad de su colega e instó a Trump a eliminar el video.



Omar ha estado en el centro de la polémica luego de que se divulgara un video en el que ella, en referencia al atentado, no lo caracterizaba como tal, sino como que "algunas personas hicieron algo".



Esto fue interpretado por algunos como si la congresista hubiera minimizado el atentado más cruento en la historia del país.



El viernes, Trump tuiteó un video que yuxtapone este fragmento, que los demás demócratas compañeros de Omar dicen que fue sacado de contexto, con imágenes de los aviones secuestrados utilizados en los ataques que se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York. Una música amenazante acompaña las palabras de Omar.



El video, que sumaba más de 9,4 millones de visitas hasta la tarde del domingo, termina con las palabras: "SEPTIEMBRE 11 2001 RECORDAMOS".



En un comunicado publicado en Twitter, Omar dijo el domingo que muchas de las crecientes amenazas que ha recibido son "referencias directas o respuestas al video del presidente".



"Crímenes violentos y otros actos de odio por extremistas de ultraderecha y nacionalistas blancos están en aumento en este país y en el mundo", dijo. "No podemos seguir ignorando que ellos están siendo impulsados por el ocupante de la más importante oficina en la tierra".



Destacados demócratas, entre ellos Beto O'Rourke, Kamala Harris y Alexandria Ocasio-Cortez, se apresuraron a defender a Omar, acusando al presidente y otros republicanos de descontextualizar deliberadamente sus comentarios y poner en peligro su vida.



Sanders, sin embargo, defendió a Trump y dijo al programa de televisión "This Week", de ABC, que "el presidente no desea que exista mala voluntad y ni violencia hacia nadie".



Pero agregó: "Son absolutamente aborrecibles los comentarios que continúa haciendo y ha hecho, y (los demócratas) miran para otro lado".



Pelosi, en medio de un viaje oficial, se refirió al tema: "Las palabras del presidente pesan una tonelada, y su retórica de odio e incendiaria genera un peligro. El presidente Trump debe eliminar su video irrespetuoso y peligroso", indicó.



En respuesta al mandatario, Omar tuiteó el sábado: "Nadie -no importa cuán corrupto, inepto o perverso- puede amenazar mi amor inquebrantable por Estados Unidos".



"Seguiré luchando firmemente por la igualdad de oportunidades en nuestra búsqueda de la felicidad para todos los estadounidenses", dijo.