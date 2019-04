Lanzan a niño de 5 años desde balcón en centro comercial de Minnesota

Un hombre de 24 años identificado como Emmanuel Deshawn Aranda, de Minneapolis, ha sido acusado de lanzar al niño desde el balcón del centro comercial llamado Mall of America. AP

MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS. -Un niño de 5 años que fue lanzado desde un balcón de un centro comercial en Minnesota se encuentra grave en el hospital, informaron las autoridades.



Las autoridades no han divulgado la identidad del menor.



Un hombre de 24 años identificado como Emmanuel Deshawn Aranda, de Minneapolis, ha sido acusado de lanzar al niño desde el balcón del centro comercial llamado Mall of America, cerca de Minneapolis.



Familiares y amigos han lanzado una campaña en internet para recaudar dinero para pagar las cuentas médicas del chico. Se habían recaudado 400,000 dólares para el domingo por la mañana.



El niño “está con vida y está siendo atendido”, dijo el jefe policial local Jeffrey Potts. Añadió que la familia ha pedido que se respete su privacidad.



El Hospital Pediátrico de Minneapolis no ha difundido información alguna.