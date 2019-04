Aparente ataque frente a la embajada ucraniana en Londres  

LONDRES, INGLATERRA. -La policía británica abrió fuego el sábado luego de que un automóvil chocó contra varios vehículos estacionados frente a la embajada ucraniana en Londres. La policía dijo que detuvo a un sospechoso cuando éste arremetió con su vehículo contra un auto policial.



La embajada ucraniana dijo que el auto oficial del embajador, que estaba estacionado, sufrió dos impactos antes del arribo de la policía a las 9.50 de la mañana. Dijo que no hubo heridos entre su personal.



El sospechoso, un hombre de unos 40 años, aparentemente no sufrió heridas, pero fue llevado a un hospital para verificar su estado, dijo la policía. No fue identificado ni se formularon cargos todavía.



La policía dijo que no se investiga el incidente como un hecho relacionado con el terrorismo.



La embajada se encuentra en Holland Park, en el oeste de la capital británica.