ELN anuncia cese al fuego en Colombia por Semana Santa

BOGOTÁ, COLOMBIA. -El grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este jueves un cese unilateral de operaciones militares en todo el país a partir del próximo domingo, víspera de la Semana Santa en Colombia.



En un comunicado en su página de internet el ELN escribió: “les anunciamos a ustedes y a todo el país, que a pesar de la descomunal ofensiva militar y paramilitar en curso contra nuestras unidades en todo el territorio nacional, realizaremos un cese unilateral de operaciones ofensivas en esta Semana Santa, que iniciará a las cero horas del domingo 14 de abril y finalizará el domingo 21 del mismo mes a las doce de la noche”.



“Durante esos días actuaremos de manera defensiva, es decir, sólo responderemos si somos atacados, y no realizaremos acciones ofensivas”, agrega el comunicado.



Hasta el momento ningún funcionario del gobierno del presidente Iván Duque ha reaccionado ante la decisión de tregua del ELN.



La última vez que este grupo guerrillero anunció algo similar fue el 23 de diciembre de 2018, por las fiestas navideñas.



El comandante del ejército, general Nicacio Martínez, dijo este jueves en rueda de prensa que continúan las operaciones militares contra este grupo guerrillero en todo el país y que en la víspera murió uno de sus líderes en una zona del departamento de Antioquia y ocho fueron capturados en otras acciones. Agregó que este año se han realizado más de 100 operaciones contra este grupo guerrillero.



Desde fines de julio, el ELN ha realizado varios atentados, especialmente contra militares y policías. Además de secuestros, ha atacado la infraestructura de la petrolera estatal Ecopetrol en diferentes partes del país, donde han realizado 13 ataques en 2019, y el año pasado atentaron contra el principal oleoducto Caño Limón Coveñas 89 veces.



El ELN inició conversaciones de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2017 en Cuba, aunque ambas partes nunca pudieron acordar un alto el fuego. Ahora los diálogos s con el presidente Duque están congelados. Este último ha dicho en varias oportunidades que hasta que el ELN no libere a las personas que tiene secuestradas y deje de cometer acciones terroristas, no se sentarán a dialogar.



El ELN nació en 1965 como un proyecto político inspirado en la revolución cubana y tiene en la actualidad unos 1,500 combatientes, según dijo a AP el general Martínez recientemente.