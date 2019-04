Revelan las cartas de amor que el asesino de Parkland le escribía a una joven inglesa

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Nikolas Cruz, el joven que asesinó a 17 personas en un colegio de Florida, Estados Unidos, sueña con tener hijos con una de sus admiradoras que vive en Inglaterra, según unas cartas de amor que le encontró la policía en su celda.



Las misivas dirigidas a una joven llamada Miley están compuestas con dibujos y recomendaciones de canciones de amor. Además habla de su madre adoptiva y lo mal que se comportó como estudiante.



“¿Te gustan los niños? Realmente quiero hijos. Quiero tres varones y mujeres, tal vez ja,ja. Los nombres de los niños serán Kalashnikov, Makarov y Remington, y mi esposa puede nombrar a las niñas. Siempre he querido tener hijos”, escribe Cruz.



Resulta que el nombre que le quiere poner a sus hijos son marcas de armamento bélico, algunos de ellos muy utilizados en ataques terroristas en todo el mundo.



"Desearía poder estar juntos, pero en estas circunstancias no creo que ocurra. Pero tengo esperanza. Me hubiera gustado que mi vida fuera diferente. Pero no lo es y parte de mi desea que acabe, que ACABE (en mayúsculas) con la pena de muerte, dejando que alguien me inyecte un largo último sueño. Es algo de lo que me gustaría".



El responsable de la masacre se estaría declarando culpable de la masacre para evitar la pena de muerte, sin embargo, será la justicia quien determinará su futuro.