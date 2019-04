Ángel Hernández tras ayudar a morir a su mujer: "Que sirva para que la eutanasia se apruebe"

MADRID, ESPAÑA.-Ángel Hernández, el español que ayudó a morir a su esposa María José Carrasco, hizo unas breves declaraciones tras ser puesto en libertad: "Ella dijo: 'A mí ya no me llega la eutanasia, que llegue para los demás'".

El hombre agradeció a los medios de comunicación por la difusión de su caso: "Ha sido por vosotros, todo esto se ha adelantado por vosotros". Por otro lado, confirmó que fue él quien le suministró el líquido definitivo a su mujer con la enfermedad terminal.

Además, explicó: “He dormido muy bien esta noche, llevaba 48 horas sin dormir y no había podido dormir en los calabozos, ha sido imposible; afectado, allí encerrado, no he podido hacer el duelo de mi mujer, estoy muy cansado”.



“Quiero que sirva para que la eutanasia se apruebe, por el sufrimiento que estamos padeciendo muchísima gente, como mi mujer”, agregó.



Ángel Hernández se volvió famoso en las últimas horas por ayudar a su esposa a morir, hecho que él mismo capto en video para dar a conocer al mundo la agonía que vivía la mujer, debido a la enfermedad que padecía desde hace 30 años y la mantenía confinada a su cama.

Reconoce que tomar esa decisión ha sido “terrible” y destaca que la valiente ha sido María José “porque es difícil decir se acabó”. “Nosotros que no somos creyentes, sabemos que esto es el final y claro, ella tenía muchas ganas de que acabara esto y mucho miedo por lo que me pudiera pasar”.

Pena por suicidio asistido

Ángel Hernández fue detenido y esposado en su casa después de que ayudara a morir a su mujer y ahora se podría enfrentar hasta a 10 años de cárcel porque el suicidio asistido es ilegal en España.