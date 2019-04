Matan a estudiante que se subió a un vehículo pensando que era un Uber

COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS.- Una joven estudiante de 21 años fue asesinada por el presunto conductor de un vehículo, al abordar un automóvil que confundió con un Uber en Estados Unidos.



De acuerdo con las informaciones, Samantha Josephson solicitó el servicio luego de disfrutar con sus amigos en el bar Bird Dog, en Harden Street, Columbia.



Josephson se subió al carro equivocado y desde ese momento no se volvió a saber nada de ella. Una de sus compañeras de universidad hizo la denuncia sobre su desaparición.



En medio de la investigación, las autoridades de Columbia recibieron una llamada de los cazadores de pavos, quienes encontraron un cuerpo a unos 12 metros de un camino de tierra en una zona boscosa en el condado de Clarendon.



Tras las indagaciones, la policía confirmó que el cadáver hallado era el de la joven universitaria de 21 años de edad.



Hasta ahora se desconoce cómo murió la chica, sin embargo, se cree que fue víctima de abuso sexual. Un video ayudó a las autoridades a dar con el paradero del presunto responsable, identificado como Nathaniel David Rowland, quien manejaba el vehículo en el cual la joven se subió por error.



Seymour Josephson, el padre de la joven, escribió un emotivo mensaje de despedida de su hija en las redes sociales: "Escribo esto con una tremenda tristeza y con el corazón roto. La echaré de menos y querré el resto de mi vida. Samantha ya no está con nosotros pero no será olvidada. Es extremadamente duro escribir y publicar esto pero la quiero con todo mi corazón".