El gobernador de California viajará a El Salvador 

SACRAMENTO, ESTADOS UNIDOS. — El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este jueves que viajará a El Salvador en abril para conversar sobre la violencia y la pobreza que impulsan a los migrantes a solicitar asilo en Estados Unidos.



Será el primer viaje al extranjero de Newsom como gobernador y su iniciativa más reciente para posicionar a California, no a la Casa Blanca, como el líder de los problemas más difíciles de Estados Unidos.



Hizo el anuncio días después de que Washington y líderes centroamericanos firmaron un nuevo pacto de seguridad fronteriza. De todas formas, el presidente Donald Trump dijo el jueves que dichos líderes “no hacían nada” para detener el flujo de migrantes.



El demócrata Newsom se ha enfrentado a Trump en materia migratoria más que en ningún otro tema. En sus dos primeros meses como gobernador, retiró de la frontera a las tropas de la Guardia Nacional de California e interpuso una demanda en contra de la declaratoria de emergencia nacional por parte del mandatario para financiar un muro fronterizo.



Newsom se comprometió a otorgar 25 millones de dólares para asistencia de los solicitantes de asilo y quiere expandir el acceso al sistema de salud para beneficiar a los jóvenes que están ilegalmente en el estado.



“Esta es nuestra respuesta a la Casa Blanca: No más división, no más xenofobia y no más nativismo”, declaró el gobernador el mes pasado durante su discurso sobre el Estado del Estado.



El jueves se reunió con líderes de la comunidad centroamericana en Los Ángeles en anticipación al viaje.



En California está el cruce fronterizo de mayor tránsito en el país, el de San Ysidro, cerca de San Diego, y tiene más de 400.000 inmigrantes salvadoreños, más que de cualquier otro país centroamericano, según el Instituto de Políticas Migratorias.

El viaje del gobernador será del 7 al 10 de abril.



La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen viajó esta semana a Honduras para reunirse con líderes de ese país, así como de Guatemala y El Salvador, y ofrecer el apoyo de Estados Unidos para combatir al narcotráfico y la violencia causada por las pandillas. La pandilla MS-13 tiene actividad en El Salvador.



Washington también aprobó 5.800 millones de dólares de ayuda a Centroamérica en diciembre.

Trump lanzó el jueves un mensaje directo con una evaluación más pesimista de la alianza entre Estados Unidos y Centroamérica.



“México no está haciendo nada para ayudar a frenar el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país”, tuiteó. “Hablan mucho y no hacen nada. Lo mismo con Honduras, Guatemala y El Salvador, que durante años han tomado nuestro dinero y no hacen nada”.



No es la primera vez que los gobernadores de California participan en la diplomacia internacional. El exgobernador demócrata Jerry Brown viajó a China y Rusia y fungió como enviado especial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El viaje de Newsom a El Salvador incrementará su protagonismo a nivel nacional y posiblemente avive la especulación en torno a sus ambiciones para un cargo político de mayor rango.



Brown se distanció de las políticas migratorias del gobierno de Trump, en especial al firmar una ley que limita la cooperación de las autoridades locales con los agentes federales de migración.



Newsom ha sido más agresivo. Revirtió la decisión de Brown de desplegar a cientos de elementos de la Guardia Nacional de California en la frontera, retirando a la mayoría de ellos en febrero para que se concentren en otros asuntos, como por ejemplo la preparación rumbo a la próxima temporada de incendios forestales.



Mantuvo a tan sólo unos 100 elementos en la frontera para ayudar en el combate al narcotráfico internacional y dijo que está dispuesto a colaborar con el gobierno federal en ese frente.