El papa evitó que feligreses besaran el anillo por higiene 

'El santo padre me dijo que la razón era simple: higiene', dijo Gisotti a reporteros. 'Él quiere evitar el riesgo de contagio entre la gente, no hacia él'. (Foto: AP)

CIUDAD DEL VATICANO, ITALIA.- El papa Francisco aclaró este jueves por qué quitaba la mano cuando varias personas trataban de besarle el anillo: temía que los feligreses se contagiaran de gérmenes.



El portavoz del Vaticano Alessandro Gisotti dijo que el pontífice estaba preocupado por la higiene el lunes, cuando tras saludar a docenas de personas en Loreto, comenzó a retirar la mano para evitar que la gente le besara el anillo.



Un video del incidente se hizo viral, y conservadores criticaron a Francisco por la "desconsiderada" falta de respeto por la tradición y los feligreses. Gisotti dijo que habló con el papa sobre el asunto el jueves, y que Francisco dijo que no era nada de eso.



"El santo padre me dijo que la razón era simple: higiene", dijo Gisotti a reporteros. "Él quiere evitar el riesgo de contagio entre la gente, no hacia él".



La tradición de besar el anillo de un obispo o papa data de siglos atrás, como señal de respeto y obediencia.

Gisotti destacó que Francisco está feliz de la vida cuando pequeños grupos de gente le besan el anillo porque en estas situaciones el contagio de gérmenes está más contenido, tal como ocurrió el miércoles cuando un puñado de personas lo saludó al final de su audiencia general.

Muchos se inclinaron y le besaron el anillo y el papa lo permitió pacientemente.



"Te das cuenta de que él disfruta mucho de conocer y abrazar gente, y de ser abrazado", dijo Gisotti.



El papa es conocido por abrazar y besar a bebés con regocijo y _sin importarle los gérmenes_ tomar mate que extraños le ofrecen durante sus recorridos en el papamóvil.