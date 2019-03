RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- El ex presidente brasileño Michel Temer puede salir de la cárcel ya que no presenta una amenaza a la investigación por corrupción que se le realiza, determinó el lunes un juez.



El fallo del juez Antonio Ivan Athie concluye que no hay necesidad de mantener encarcelado a Temer.



El ex presidente de 78 años de edad y otras siete personas fueron encarceladas el jueves, como parte de la enorme investigación anticorrupción conocida como “Lava Jato” (“Lava Carros”).



El juez Marcelo Bretas en ese entonces argumentó que era necesario detenerlos para asegurar que no destruyeran evidencias.



Temer se convirtió en presidente en el 2016 luego que su predecesora Dilma Rousseff fue destituida por juicio político. Su presidencia concluyó a fines del 2018.