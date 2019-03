Taiwán protesta ante exclusión de Asamblea Mundial de la Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Gobierno de la República de China (Taiwán), formuló este viernes una enérgica protesta contra la Organización Mundial de la Salud (OMS),luego de que se conociera que la OMS posiblemente podría excluir a Taiwán de la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), la que tiene previsto convocarse del 20 al 28 de mayo del presente año, en Ginebra, Suiza.



Según reportó el rotativo en idioma chino “Apple Daily”, la OMS declinaría enviar este año la invitación a Taiwán para participar en la reunión anual de la AMS en calidad de observador sin no hay un entendimiento a través del Estrecho de Taiwán.



Ante esto, el vocero de la Cancillería de Taiwán, Andrew Lee, manifestó que han trasladado su preocupación y descontento a la Secretaria de la OMS, habiendo urgido asimismo a la OMS a mantener el profesionalismo médico invitando a Taiwán a participar en la reunión de AMS en calidad de observador.



“China no tiene derecho a representar a Taiwán. Sólo el gobierno democráticamente elegido en Taiwán puede representar a los 23 millones de habitantes taiwaneses y encargarse de su salud”, a la vez añadió, que impulsar la participación de Taiwán en la OMS ha sido una tarea prioritaria del Gobierno de Taiwán y también el deseo común del pueblo.



A criterio del Ministro de Salud y Bienestar, Chen Shih-chung, la OMS no debería politizar el tema de salud. Y afirmó que lucharán activamente por la participación de Taiwán en la Asamblea de la AMS. “Realizaremos intercambios con otros países en Ginebra aunque no recibamos la invitación”, dijo.



Taiwán seguirá buscando más apoyo de parte de países con ideas afines como Estados Unidos, Japón, y la Unión Europea a fin de conseguir finalmente el estatus de observador para participar en la reunión de la AMS.