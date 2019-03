Aumenta a 100 la cifra de muertes por el hundimiento de ferry en río Tigris

BAGDAD, IRAK. -Un ferry sobrecargado de pasajeros que celebraban el Año Nuevo kurdo y el Día de las Madres se hundió en el río Tigris cerca de la ciudad iraquí de Mosul, lo que derivó en la muerte de casi 100 personas, informaron el jueves las autoridades.



Muchos de los fallecidos eran mujeres y niños que fue posible apreciar luchando para nadar contra la fuerte corriente, con sus cabezas sacudiéndose en el agua frente a restaurantes y un parque de diversiones donde la gente había estado celebrando minutos antes.



Un funcionario del Ministerio del Interior dijo que 94 personas murieron en el accidente, que los habitantes consideraron el peor en los últimos tiempos. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato de acuerdo con las normas.



El jefe de la Defensa Civil en la provincia norteña de Nínive, coronel Hussam Khalil, dijo a The Associated Press que el accidente ocurrió mientras gran cantidad de personas estaban en el área turística celebrando el Nowruz, que marca el Año Nuevo kurdo y la llegada de la primavera.



El barco llevaba a las personas a una pequeña isla cercana al lugar.



Abdulrazzaq Falih, un rescatista de la policía del río en Mosul, dijo que sacó más de 20 cadáveres del agua.



“Niños, mujeres y jóvenes, ¿qué te puedo decir? Fue una situación complicada”, dijo.



Un hombre que se identificó como Abdul-Jabbar al-Jbouri pidió a la policía buscar a su esposa e hijas.



“¡Mi esposa y tres hijas estaban en el agua!”, gritó.



Mosul quedó devastada por la guerra contra el grupo Estado Islámico, que ocupó la ciudad durante tres años. Las fuerzas iraquíes expulsaron a los milicianos de Mosul en 2017 después de una devastadora campaña que dejó barrios enteros derruidos, y que los residentes aún pasan apuros para reconstruir.



Videos del desastre publicados en línea muestran a gente luchando contra la fuerte corriente. Jóvenes que almorzaban en la orilla se lanzaron vestidos al agua para intentar salvar personas.



El nivel del usualmente tranquilo Tigris es elevado en esta época del año debido al derretimiento de nieve de las montañas turcas, y ha estado en aumento también porque la temporada de lluvias ha sido más intensa que en años previos.



Khalil dijo que el desastre se debió a una falla técnica, y que no había muchos barcos en los alrededores que pudieran ayudar a los náufragos.



El primer ministro de Irak, Adel Abdul-Mahdi, ordenó que se investigara el hecho y dio el pésame a las familias de las víctimas.



La embajada de Estados Unidos dijo que el diplomático Joey Hood y toda la misión “expresan su más sincero pésame a las familias y amigos de quienes perdieron la vida en el trágico accidente del transbordador en el río Tigris cerca de Mosul”.



Nowruz, la festividad del Año Nuevo persa, se remonta a 1700 a.C. e incorpora tradiciones zoroastras. Se celebra en las tierras que otrora integraron el Imperio Persa, desde el Medio Oriente hasta el Asia Central. El jueves también se celebraba el Día de las Madres en gran parte del Medio Oriente.

