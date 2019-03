Esposa de Guaidó busca apoyo para Venezuela desde Chile

SANTIAGO, CHILE.-La oposición de Venezuela sigue tratando de sumar apoyo internacional a su causa. Esta vez Fabiana Rosales, esposa del autoproclamado presidente interino venezolano Juan Guaidó, viajó a Chile y afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro se ha debilitado.



“Estoy segura que al régimen le queda muy poquito tiempo”, afirmó el miércoles ante un auditorio de cientos de estudiantes.



Rosales participó en un conversatorio titulado “Venezuela en la encrucijada” en la Universidad Autónoma de Chile entre fortísimas medidas de seguridad y que acabaron con al menos tres personas detenidas por dirigirse al auditorio para gritar a la audiencia que leyeran y desarrollaran capacidad crítica para cuestionar los hechos que afirmaba la esposa de Guaidó.



“El que grita no es el más fuerte” y apropiarse de “símbolos patrios y atrincherarse en Miraflores no significa gobernar”, afirmó Rosales, quien también dijo a la audiencia que “estamos trabajando para reconstruir Venezuela para que ustedes puedan regresar”, en referencia a los venezolanos exiliados en Chile, que superan los 300,000 en la actualidad.



Rosales, periodista de profesión y militante del opositor Partido Voluntario Popular, además tiene previsto reunirse con la diáspora venezolana como parte de su programa de actividades en la tarde.



“Venezuela está pasando por un momento crítico”, aseguró. “Venimos de vivir 20 años de dictadura, por fin tenemos gobierno del presidente Guaidó quien ejerce competencias”.



Dijo además que en su país mueren niños, se violan derechos humanos y se refirió al apagón que aquejó a esa nación por varios días y dejó grandes afectaciones.



Después, durante un encuentro con la prensa, Rosales habló sobre la reunión que sostuvieron el día anterior Donald Trump y el presidente brasileño Jair Bolsonaro y rechazó la posibilidad de una intervención armada en su país. “El presidente Guaidó ha sido muy claro con la posición que tiene en todas sus declaraciones... Nosotros buscamos una salida de paz y estoy segura que la comunidad internacional seguirá respaldándonos en esta lucha por la democracia”.



Guaidó ha sido reconocido como presidente legítimo del país por unos 50 gobiernos en el mundo.



La venezolana, quien aseguró que no teme volver a su país, porque “ésa es mi casa”, dijo durante su visita que “es un honor” estar en Chile “llevando el mensaje de la lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad” en Venezuela, agradeció al país andino por acoger a sus compatriotas y ofrecerles trabajo.



Aún le queda visitar Perú.



Rosales se reunió en la mañana con la primera dama de Chile, Cecilia Morales, y se encontrará el jueves con el presidente Sebastián Piñera, quien fue uno de los primeros en reconocer a Guaidó como interno. Ese mismo día además participará en un “Foro por la Democracia” organizado por la centroderecha chilena.



El viernes varios presidentes de Sudamérica se reunirán en Chile para una cumbre destinada a la creación de un nuevo organismo de integración regional, PROSUR, una iniciativa planteada por Piñera para sustituir a UNASUR, entidad en el que participa Nicolás Maduro como representante de Venezuela.



“Prosur es un Foro,sin ideología ni burocracia, para q todos los Paises Democráticos de Am del Sur podamos dialogar, coordinarnos,colaborar y hacer escuchar ntra voz”, tuiteó hace unos días el mandatario chileno en referencia al evento.