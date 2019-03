Isla de Puerto Rico recupera electricidad después de María  

SAN JUAN, PUERTO RICO. -Las cuadrillas se aprestaban el miércoles a apagar los generadores que han suministrado electricidad a una isla frente a la costa de Puerto Rico, que es la última que falta para ser reconectada al sistema de energía del territorio estadounidense 18 meses después de que el huracán María destruyó la red.



La Autoridad de Energía Eléctrica puertorriqueña dijo que conectará un cable submarino a la isla Culebra en las próximas horas a pesar de la desconfianza del millar de residentes de la isla, un popular destino turístico.



“Un año y seis meses solamente dependiendo de un generador que, si se acaba la gasolina, no tenemos luz”, dijo Grace Monel, residente de Culebra. Agregó que la gente se vio afectada por varios apagones al mes que han dañado los electrodomésticos. “Han tardado mucho”.



Comentó que ahora le preocupa que la red eléctrica siga siendo frágil, señalando que se reportaron dos apagones grandes en la isla principal de Puerto Rico sólo en esta semana. Las autoridades dijeron que un gato fue responsable del primer apagón, que dejó a miles de personas sin electricidad el sábado en la capital, San Juan.



Otro apagón registrado el martes fue atribuido a una iguana que hizo contacto con una barra de 115,000 voltios, dejando a aproximadamente a 100,000 personas sin electricidad.



José Sepúlveda, director de transmisión y distribución de la compañía eléctrica, dijo a The Associated Press que el sistema de operación actual, que atiende a 1,5 millones de clientes, necesita arreglos luego del huracán del 20 de septiembre de 2017, y una mayor reparación y actualización.



“Se obviaron algunos códigos por tiempo y falta de materiales”, afirmó, antes de agregar que la seguridad nunca estuvo comprometida. “Ahora, luego de terminar la emergencia, empieza la reconstrucción del sistema”.



Sepúlveda dijo que no sabe cuánto va a tardar ese proceso y sólo menciono que podría tomar “meses” a medida que las cuadrillas inspeccionan la red, que quedó destruida tras el paso de María y fue reconstruida con ayuda del gobierno de Estados Unidos y de millones de dólares en fondos federales.



Precisó que, en algunos casos, los cables de un calibre inferior fueron utilizados para ayudar a restaurar la energía a través de Puerto Rico, que recuperó por completo la electricidad en agosto de 2018, casi un año después del meteoro que causó daños calculados en más de 100,000 millones de dólares.



Además de reconectar a la isla de Culebra, las autoridades instalarán tres generadores de respaldo para reemplazar los tres que están siendo retirados. Los generadores funcionaban y fueron financiados por completo por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos.



La temporada de huracanes en el océano Atlántico comienza el 1 de junio y Sepúlveda dijo que la red no está lista para aguantar otra tormenta grande. Si una llega a impactar el territorio, "va a suceder algo similar como lo que sucedió en 2017", opinó.

