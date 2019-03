El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, criticó a China

SAN SALVADOR, EL SALVADOR. -El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el miércoles que no ha decidido si mantendrá relaciones diplomáticas con China, aunque criticó al gigante asiático por no ser —dijo— respetuoso con su país.



En sus primeras declaraciones públicas desde su victoria electoral del mes pasado, Bukele, de 37 años, afirmó que China no respeta las reglas del comercio, manipula su moneda y se entromete en las democracias de las demás naciones. No abundó en detalles sobre sus críticas.



“Queremos ser amigos de China, pero China tiene que ser amistosa con nosotros”, declaró Bukele durante la primera jornada de su visita de tres días a Washington. “No me refiero a dinero ni inversión, sino al respeto”.

El año pasado, el mandatario saliente Salvador Sánchez Cerén cambió el reconocimiento diplomático de El Salvador de Taiwán a China, medida que provocó que Washington llamara a consultas a su embajador.



Por otra parte, Bukele señaló haber discutido con la ONU y la OEA su propósito de crear una comisión internacional que investigue la corrupción en El Salvador, similar a un programa apoyado por Naciones Unidas en Guatemala.



El empresario convertido en político reiteró su deseo de mejorar las relaciones de su país con Estados Unidos, donde viven 2,5 millones de salvadoreños.



Se comprometió a reducir la oleada de migrantes salvadoreños que llegan a Estados Unidos, uno de los principales puntos de fricción en las relaciones con el gobierno del presidente Donald Trump.



Bukele tiene previsto reunirse con el asesor de seguridad nacional John Bolton y organizaciones financieras antes de regresar a El Salvador el viernes por la noche.

