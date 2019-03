Venezuela asegura que pidió la salida de diplomáticos de EEUU

CARACAS, VENEZUELA. -El gobierno venezolano informó este martes que el cuerpo diplomático estadounidense en Caracas deberá abandonar el país a más tardar el jueves, al fracasar las negociaciones para instaurar oficinas de intereses tras la ruptura de relaciones diplomáticas.



Este anuncio ocurre un día después de que Washington informara sobre el retiro de sus representantes en Caracas, debido al "deterioro de la situación en Venezuela, además de que la presencia del personal diplomático estadounidense en la embajada se ha vuelto una limitación para la política de Estados Unidos".



Caracas indicó, a su vez, que la permanencia de ese personal "entraña riesgos para la paz, la integridad y la estabilidad", en momentos en que el país vive el quinto día de un gigantesco apagón que dejó a oscuras a casi todo el territorio y mortifica a la población por la falta de agua y comida.



Según un comunicado de la cancillería venezolana, funcionarios "del más alto nivel" en Washington "han amenazado con el uso de la fuerza militar so pretexto de proteger a su personal diplomático en Caracas".



El presidente Donald Trump ha afirmado repetidas veces que todas las opciones están sobre la mesa y no excluye una intervención militar, pero la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, criticó esta posición ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



"Creemos que ninguna acción militar, desde adentro o afuera del país, sería aceptable", dijo este martes.



Venezuela informó que "ha requerido al gobierno estadounidense la salida del territorio nacional del personal remanente de su antigua embajada en Caracas en el plazo de las próximas 72 horas, contadas a partir de las cero horas del día 12 de marzo de 2019".



El pasado 23 de enero, el presidente Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones con Estados Unidos, luego de que Washington reconociera al jefe del Parlamento de mayoría opositora, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.



Poco después, se iniciaron negociaciones entre ambos países para abrir "oficinas de intereses", similares a las que existían en Cuba, para mantener un mínimo nivel de relación. Para ello se había establecido un plazo de 30 días.



Agotado este plazo, Venezuela "ha resuelto no conceder una nueva prórroga para la permanencia de los agentes diplomáticos estadounidenses", explicó el canciller Jorge Arreaza en el comunicado.



En tanto, la oposición venezolana convocó para este martes nuevas manifestaciones en el quinto día del apagón, que ha paralizado el país, haciendo más profunda la crisis alimentaria y sanitaria.