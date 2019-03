Al menos 11 muertos por fuerte temporal en Sao Paulo

SAO PAULO, BRASIL.-Al menos 11 personas murieron en el área metropolitana de Sao Paulo por las fuertes lluvias que cayeron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes inundando varias zonas cercanas a la mayor ciudad de Sudamérica.



El jefe de la Casa Militar del gobierno del estado, el coronel Walter Nyakas Júnior, citado por la estatal Agencia Brasil, dio parte de once fallecidos. Los bomberos señalaron por su parte 12 muertos y cuatro heridos al inicio de la tarde.



En Riberao Pires, un municipio de la periferia de la ciudad más poblada de Brasil, el derrumbe de una casa cerca de la medianoche dejó cuatro muertos y dos heridos de una misma familia.



Otro deslizamiento acabó con la vida de una persona en Embú das Artes, mientras tres vecinos fallecieron ahogados en Sao Caetano do Sul, uno en Sao Paulo, otro en la cercana Santo André y uno más en la industrial Sao Bernarndo do Campo.



Imágenes áreas emitidas por la televisión muestran barrios inundados por un temporal que dejó bloqueadas varias vías de acceso a la ciudad y provocó el caos en el tráfico, así como la interrupción del servicio de una línea de trenes.



En algunas zonas, los equipos de rescate tuvieron que desplazarse con canoas por las calles convertidas en canales de agua marrón.

Además: Secuestran a 19 pasajeros que viajaban en bus en noreste de México



Varias personas que quedaron aisladas en distintos puntos del cinturón metropolitano de Sao Paulo, donde viven más de 20 millones de personas, tuvieron que ser rescatadas por los bomberos.



El temporal ocasionó, además, decenas de deslizamientos de tierra, derrumbes de casas y árboles caídos, con precipitaciones que dejaron más de la mitad del agua esperada para todo el mes de marzo en algunas zonas.



Las autoridades prevén más lluvias por la tarde, por lo que el gobernador del estado de Sao Paulo -el más rico y poblado del país-, Joao Doria, pidió a la población que salga de casa lo mínimo posible.



A principios de febrero, un temporal en Río de Janeiro dejó seis muertos, bloqueó la circulación y provocó cortes de luz.