Corea del Norte podría preparar disparo de un misil o de un cohete, según radio estadounidense  

SEÚL.- Corea del Norte podría estar preparando el disparo de un misil o de un cohete, afirmó la radio pública estadounidense NPR, apoyándose en imágenes satelitales de un complejo situado cerca de Pyongyang.

NPR obtuvo unas imágenes de la empresa DigitalGlobe en las que aparece el complejo de Sanumdong, tomadas antes de la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, en Hanói a finales de febrero, que se saldó en fiasco.

En una imagen del 22 de febrero, se ven vehículos y camiones en el lugar, así como vagones y grúas, según NPR.

"Comparándolo todo, se parece mucho a lo que hacen los norcoreanos cuando construyen un cohete", dijo a la NPR Jeffrey Lewis, experto en el Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, en Monterrey.

En julio de 2018, el diario Washington Post afirmaba que las agencias estadounidenses de inteligencia habían detectado, con imágenes satelitales, la construcción de "uno, quizá dos" nuevos misiles en ese complejo de investigación de Sanumdong.

El jueves, expertos estadounidenses que se basaban en nuevas imágenes informaron además que el sitio de Sohae (o Tongchang-ri), que incluye una plataforma de lanzamiento y una instalación para ensayos de motores de cohetes, fue rápidamente reconstruido y que ahora "había vuelto a su estado operativo normal".

Su desmantelamiento fue sin embargo una de las escasas promesas concretas que el dirigente norcoreano hizo a Estados Unidos en los últimos meses.

El miércoles, cuando los expertos de los gabinetes de ideas Center for Strategic and International Studies y de 38 North dieron cuenta de que había empezado la reconstrucción, Donald Trump declaró que estaría "muy muy decepcionado" con Kim Jong Un si esas informaciones se confirmaran.

