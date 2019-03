Las críticas al papa Francisco por mensaje del Día Internacional de la Mujer

VATICANO, ROMA.- Fuertes críticas y malos comentarios recibió el papa Francisco tras publicar un mensaje en Twitter en el marco del Día Internacional de la Mujer.



El sumo pontífice escribió: "La mujer embellece el mundo, es la que lo custodia y mantiene con vida. Le aporta la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, el valor de donarse".



Las respuestas de cientos de mujeres indignadas en las redes sociales no se hicieron esperar, pues aseguraron que las féminas no son objetos para "donarse", ni son incubadoras, por lo que demandaron la legalización del aborto.



"Hola. Buen día, señor Papa. ¿Podría explicarme qué diablos es 'el valor de donarse'?"; "Dijo el "líder" de la entidad más machista y misógina de la historia.

No somos adornos, no estamos para embellecer nada. Ustedes no han estado , ni estaran nunca con nosotras,así que no hable, menos hoy"; "¡Sos un plato Pancho! Jaja! Ah... ¿no era chiste? ¿Que donamos qué? ¿Que embellecemos qué? Deje de meterse en nuestros ovarios y llámese al silencio señor ¡ABORTO LEGAL YA!", fueron algunos de los mensajes en contra de sacerdote.



Además, los usuarios de la red social tocaron otros temas como la inclusión de la mujer en la Iglesia y la oportunidad de ser curas.



Asimismo, hablaron sobre los últimos sacerdotes acusados de pederastia y la excomunión de la iglesia.



En el marco del Día Internacional de la Mujer miles de mujeres alrededor del mundo marcharon exigiendo sus derechos y la legalización del aborto.