Renuncia Bill Shine, director de comunicación de Donald Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Bill Shine, director de comunicación de la Casa Blanca y exejecutivo de Fox News, dimitió el jueves, anunció este viernes el ejecutivo estadounidense.



"El asesor del presidente y director de comunicación Bill Shine presentó su dimisión al presidente ayer por la noche y el presidente aceptó", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.



"Bill sigue prestando su apoyo al presidente Trump y a su programa, y ejercerá funciones de consejero en la campaña electoral de 2020 para la reelección", agregó.



Sanders no especificó la causa de la dimisión de Shine, de 55 años, que fue nombrado copresidente de Fox News en agosto de 2016 tras la abrupta renuncia de su jefe Roger Ailes por acusaciones de acoso sexual.



Shine dejó la compañía televisiva hace menos de un año por cuestionamientos sobre su forma de gestionar el caso Ailes y por acusaciones de que habría contribuido a cubrir presuntos malos comportamientos.



Su dimisión se produce mientras se incrementan las acusaciones sobre la proximidad de Trump con la cadena Fox, cuya estrella principal, Sean Hannity, trabajó como asesor informal del entonces candidato presidencial en la campaña electoral de 2016.



A menudo Trump se refiere a las cadenas rivales de Fox, CNN y MSNBC, así como a los diarios The New York Times y The Washington Post, como "fake news."