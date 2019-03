Estados Unidos podría poner nuevas sanciones financieras a Venezuela

WASHINGTON, EEUU.- Elliot Abrams, el delegado de Estados Unidos para Venezuela, dijo este jueves ante el Congreso que hay más sanciones en consideración dirigidas a instituciones que mantengan vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.



"Ya hemos sancionado a varias instituciones y vamos a expandir esta red. Estamos considerando otras instituciones que no voy a nombrar porque no quiero que tengan un preaviso", advirtió Abrams en una audiencia ante el Senado en la que compareció junto al administrador de la Agencia de Desarrollo estadounidense USAID, Mark Green.



Abrams señaló que "va a haber más sanciones contra instituciones financieras que están ejecutando órdenes del régimen de Maduro para robar fondos de Venezuela para esconderlos en el mundo".



Estados Unidos es uno de los principales sostenes del líder opositor venezolano Juan Guaidó, jefe del Parlamento que se autoproclamó presidente interino, y que ha sido reconocido por más de 50 países en su pulso frente a Maduro, reelecto en cuestionadas elecciones el año pasado.



Abrams no especificó si estas son las mismas sanciones evocadas el miércoles por el consejero de seguridad nacional de Trump, John Bolton.



Bolton dijo que "instituciones financieras extranjeras" deberán enfrentar "sanciones por participar en la facilitación de transacciones ilegítimas que beneficien a Nicolás Maduro y su red corrupta".



Abrams dijo que Estados Unidos está trabajando con la comunidad internacional para "congelar cuentas bancarias en todo el mundo".



El miércoles Estados Unidos anunció que revocará las visas de 77 venezolanos allegados a Maduro, como parte de sus intentos para apuntalar un cambio de gobierno en el país.



Con este anuncio las cancelaciones de visas desde 2017 suman 250.