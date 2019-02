EEUU: Miles de denuncias de abuso sexual a menores migrantes

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Hubo casi 5,000 denuncias de acoso y abuso sexual de menores migrantes en albergues operados por el gobierno de Estados Unidos a lo largo de cuatro años, de acuerdo con datos oficiales divulgados el martes.



Las acusaciones difundidas incluyen contacto inadecuado y mostrar videos pornográficos. Las autoridades no especificaron la nacionalidad de las víctimas.



Los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) incluyen información de los gobiernos de Barack Obama y de Donald Trump, entre octubre de 2014 y julio de 2018.



El HHS se hace cargo del cuidado de miles de menores migrantes, los cuales en su mayoría cruzaron la frontera sin compañía de un adulto. Los menores son colocados en albergues hasta que puedan ser entregados a tutores, que suelen ser familiares cercanos. Los albergues son privados pero bajo contrato del gobierno.



Los funcionarios dicen que la mayoría de las acusaciones no se han corroborado y defienden la atención que ofrecen a los menores migrantes.



