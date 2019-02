Caso “El Chapo” resalta problema de "jurados que googlean"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Las afirmaciones de un jurado del juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán de que algunos miembros del jurado actuaron incorrectamente están llamando la atención de nuevo al problema de cuando los jurados leen noticias y hacen sus propias indagaciones antes de un veredicto.



Es un fenómeno al que se ha llamado "jurados que googlean", y hace que los abogados defensores y fiscales pierdan el sueño.



A veces se han ordenado nuevos juicios debido a que los jurados han hecho caso omiso a las instrucciones de los jueces de no ver, leer ni oír noticias.



El abogado de Guzmán dijo el jueves a The Associated Press que planea pedir al juez federal que cuestione a los jurados sobre el reporte de VICE News de esta semana que dice que varios jurados siguieron las noticias sobre el juicio que duró tres meses.



La defensa de "El Chapo" dice que tal conducta evitó que su cliente tuviera un juicio imparcial.



La fiscalía federal en Brooklyn se rehusó a hacer comentarios.