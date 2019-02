VÌDEO: Sismo de 5.8 grados sacude la isla japonesa de Hokkaido, Japón

TOKIO, JAPÓN. -Un sismo importante sacudió el jueves por la noche una gran parte de la isla principal japonesa de Hokkaido, la que está más al norte del archipiélago, pero no se reportaron daños graves ni heridos por el momento.



El sismo de magnitud 5.8 impactó la parte suroeste de Hokkaido desde una profundidad de unos 30 kilómetros (19 millas), de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón. No se previó que desatara un tsunami, dijo la agencia.



El portavoz del gobierno Yoshihide Suga dijo en una conferencia de prensa que no se confirmaron versiones de daños grandes pero que se estableció un equipo de emergencia en la oficina del primer ministro. Suga agregó que no hubo irregularidades en las plantas nucleares del área.



La televisora pública NHK advirtió sobre posibles derrumbes. La misma zona fue sacudida en septiembre por un terremoto de magnitud 6,7, que desató decenas de derrumbes y dejó más de 40 muertos. Decenas de personas resultaron heridas.



El servicio de trenes se suspendió temporalmente en la ciudad de Sapporo y mucha gente quedó varada, según NHK. Es normal que aeropuertos y servicios ferroviarios detengan sus operaciones para revisar las pistas y vías.



Japón es una de las zonas más propensas a terremotos y tsunamis en el mundo. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.0 con epicentro en ultramar sacudió la costa noreste, desatando un tsunami que dejó más de 18,000 muertos y desató un desastre nuclear en la planta eléctrica de Fukushima.