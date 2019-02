Demócratas alistan plan contra declaración de emergencia  

WASIHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -Los demócratas de la Cámara de Representantes planean presentar el viernes una resolución con la que buscan bloquear la declaración de emergencia nacional que emitió el presidente Donald Trump para ayudar a financiar su proyecto de muro en la frontera de Estados Unidos con México, con lo que darán pie a un enfrentamiento por miles de millones de dólares, la política de inmigración y la separación de poderes que marca la Constitución.



Aunque es casi seguro que la iniciativa al final no llegará a ser suficiente _pues quizás sea vetada por Trump_, al menos permitirá a los demócratas tomar una postura desafiante frente a Trump, lo que seguramente complacerá a los votantes liberales. También pondrán a algunos republicanos de distritos y estados indecisos en una situación difícil.



La introducción formal de la iniciativa hará que sea sometida a una votación en el pleno de la Cámara, probablemente a mediados de marzo, pero quizás tan pronto como la semana próxima, debido a un calendario establecido por la ley. La aprobación inicial por la Cámara, dirigida por los demócratas, parece asegurada.



Trump emitió la declaración para intentar gastar miles de millones de dólares más de lo autorizado por el Congreso para comenzar a construir barreras fronterizas.



Es casi seguro que la Cámara de Representantes apruebe la iniciativa y luego pasará al Senado, controlado por los republicanos, donde podría haber suficientes deserciones del Partido Republicano para su aprobación.



La ley que detalla las reglas para las declaraciones de emergencia parece requerir que el Senado aborde el tema también, pero nunca ha habido un intento por parte del Congreso de bloquear una, y persisten algunas incertidumbres de procedimiento.



La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, pareció predecir la aprobación, al decir a sus colegas en una carta que la cámara baja "se movilizará con rapidez" para aprobarla, y que "la resolución será remitida al Senado y luego enviada al escritorio del presidente".



Si la Cámara de Representantes y el Senado aprueban inicialmente la medida, parece poco probable que el Congreso reúna la mayoría de dos tercios en cada cámara que se necesitaría más tarde para anular un veto seguro de Trump.



El Congreso aprobó la semana pasada un proyecto de presupuesto en el que proporciona casi 1,400 millones de dólares para construir 88 kilómetros (55 millas) de barreras fronterizas en el Valle del Río Grande en Texas. Con esa medida se rechazó la exigencia de Trump de que se asignaran 5,700 millones de dólares para construir más de 321 kilómetros (200 millas).



Además de promulgar el proyecto de ley, Trump declaró una emergencia nacional que dice le da acceso a 6,600 millones de dólares adicionales que serían tomados de un fondo federal de activos incautados, de los programas del Departamento de Defensa para combatir las drogas y de proyectos para construcciones militares.



Los demócratas y algunos republicanos dicen que no hay ninguna emergencia en la frontera y que Trump está declarándola indebidamente con tal de saltarse al Congreso, que rechazó su solicitud de más fondos para el muro.



Pelosi y el representante demócrata Joaquín Castro hicieron circular una carta el miércoles en otras oficinas legislativas para solicitar copatrocinadores adicionales a su resolución de una página.



“Planeamos presentarla el viernes por la mañana”, se afirmaba en la misiva, de la cual The Associated Press obtuvo una copia.



La propuesta de Castro hace referencia a la declaración de emergencia de Trump y dice: “por la presente queda cancelada”. Castro preside la bancada hispana del Congreso.