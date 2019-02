Escuela de Estados Unidos premiaba a animadoras por su físico

WISCONSIN, EEUU.- Una secundaria de Wisconsin dejará de entregar a las animadoras deportivas premios que se basaban en sus atributos físicos, como senos o glúteos grandes, después de que las autoridades escolares recibieran varias quejas de padres y una antigua entrenadora.



Los entrenadores de la secundaria Tremper del Distrito Escolar Unificado Kenosha entregan premios cada año para reconocer a las animadoras que más mejoraron o que más duro trabajaron, pero también entregaban premios como broma a las porristas con los glúteos o senos más grandes. El último premio se entregó a la animadora más delgada del equipo.



La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo que en correos electrónicos y otros documentos que obtuvo tras una investigación de un año muestran que los premios se entregaron durante al menos cinco años en un banquete al que asistían 100 personas entre entrenadores, familiares y amigos de los estudiantes.



“Estoy asqueada con los entrenadores de las animadoras y con los padres de Kenosha que estaban sentados ahí y no dijeron ni hicieron nada”, dijo la ex entrenadora de atletismo Patti Hupp a Kenosha News. Hupp envió un correo electrónico al director de Tremper, Steve Knecht, el año pasado para expresar su preocupación después de que un padre le contara de los premios.



“No creo que se necesite mucho para ver que es extremadamente humillante para las mujeres”, dijo Hupp en el email a Knecht.



Knecht dijo a los entrenadores de las porristas en un email del 28 de abril que investigaría los premios después de recibir quejas de cuatro personas diferentes. Después le dijo a un padre que le dio seguimiento que no encontró evidencia de que se hubiera actuado mal. Cuando el padre pidió una justificación, el director escribió en una carta que el objetivo de los premios “es que sean divertidos” y que los entrenadores “solo bromeaban”.



La ACLU notificó al distrito escolar de su investigación y las preocupaciones de los padres en una carta enviada el martes.



La vocera del distrito escolar, Tanya Ruder, dijo que “se ha fijado una clara expectativa de que los premios de esta naturaleza no son aceptables y, a partir de ahora, no deberán ser entregados en los banquetes de animadoras de Tremper”.