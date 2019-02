Alexandria Ocasio-Cortez es insultada por su proyecto contra cambio climático 

Pese a que Ocasio-Perez no ha reaccionado, por segunda ocasión trasciende en las redes sociales de manera polémica.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La joven congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez recibió fuertes críticas este miércoles por impulsar el Green New Deal (propuestas políticas para ayudar a abordar el calentamiento global y la crisis financiera).



La demócrata fue arremetida a insultos por la excomediante Roseanne Barr en YouTube a quien llamó "perra con ojos de insecto y amante de Farrakhan ... que está costando", cientos de personas con empleos decentes "con su llamado Green New Deal, en crítica a su iniciativa



Según Barr "Le pagaron por hacer eso, le pagaron para diezmar a las comunidades", dijo.



Pero Barr no se limitó con sus palabras y además llamó a Ocasio-Cortez una "perra de ojos saltones que parece un agente de bienes raíces".

"Lefty idiotas", agregó la estrella de televisión, referiéndose a los seguidores de la joven congresista. "Tontas como ellas consiguen".



Pese a que Ocasio-Perez no ha reaccionado, por segunda ocasión trasciende en las redes sociales de manera polémica. Previamente hubo un intento de burlar su imagen al publicar un video donde ella baila, sin embargo el hecho terminó levantando su perfil.