Maduro reta a Guaidó a convocar elecciones para "darle una revolcada"

CARACAS, VENEZUELA.- El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, retó este martes al líder opositor, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino, a convocar elecciones "para darle una revolcada con votos".



"Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino, bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones, ¿por qué no convocó?, pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado a elecciones?, el pretendido y autoproclamado", dijo Maduro durante un acto de graduación de médicos transmitido por la televisora estatal.



"¿Por qué no convoca a elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo, convoque a elecciones, señor autoproclamado, señor payaso", agregó.



Venezuela está sacudida por una pugna de poder desde el 23 de enero, cuando Guaidó, jefe del Parlamento elegido en 2015, se autoproclamó presidente en funciones constitucionales comprometiéndose a organizar nuevas elecciones luego que el Legislativo declarara "usurpador" a Maduro, quien inició su segundo mandato el 10 de enero tras cuestionados comicios.



Pero el mandatario, respaldado por Rusia, Cuba, China y Turquía, asegura que terminará su periodo (2019-2025) y ha rechazado los llamados de la UE y varios gobiernos para lograr una salida a la crisis a través de elecciones presidenciales libres.



Expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtieron la semana pasada, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre Venezuela, que realizar nuevas elecciones en ese país "llevará tiempo" y señalaron como condición imprescindible que previamente Maduro deje el poder.