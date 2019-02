VÍDEO: Mueren dos policías en atentado en un puente de Colombia  

ARAUCA, COLOMBIA. -Dos policías murieron y un civil resultó gravemente herido cuando varios desconocidos dispararon este lunes contra los uniformados en un puente internacional en Arauca, al este de Colombia.



El gobernador de esa región, Ricardo Alvarado, dijo a The Associated Press que “a plena luz del día desconocidos les dispararon a dos policías, uno murió en el sitio y el otro cuando estaba siendo llevado a un hospital debido a sus heridas”. Agregó que en el ataque resultó herido un guardia de seguridad de Migración Colombia.



Según el gobernador, los autores del hecho huyeron hacia la frontera con Venezuela “pero no estoy seguro si la traspasaron”.



El gobernador denunció que desde hace varios días en la zona de Arauca se están distribuyendo panfletos de grupos ilegales que anuncian “arremetidas contra la población civil”



Horas después, la policía colombiana señaló en un comunicado que “las informaciones preliminares indican que dos sujetos atravesaron a pie el río que divide a Colombia de Venezuela, aproximándose al puesto de control, y con armas de fuego atentaron contra la humanidad de los dos policías que cumplían con actividades de control aduanero”.



La policía colombiana detalló más tarde que en el ataque también resultó herido otro uniformado de la Policía Fiscal y Aduanera y un vigilante que prestaba seguridad en ese puesto, quienes fueron trasladados a un centro asistencial de la región para recibir atención médica.



La policía cercó la zona para dar con el paradero de los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.



Hasta el momento ningún grupo ilegal se ha atribuido el ataque, pero en la zona operan la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



ATENCIÓN.. En VÍDEO

Así fue como dos jóvenes atacaron a tiros a DOS Patrulleros de la Policía que estaban de guardia en el Puente Internacional José Antonio Páez que comunica a Colombia con Venezuela en Arauca.

Los dos policías murieron.

